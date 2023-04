Star Wars Jedi Survivor modo Nuevo Juego Plus, ¿incluye este modo en el lanzamiento?

Al completar el camino principal en Star Wars Jedi: Survivor, ¿pueden los jugadores esperar que un modo Nuevo Juego Plus esté disponible en el lanzamiento para poder hacerlo todo de nuevo? Esto es lo que sabemos antes del lanzamiento al hablar con el director del juego, Stig Asmussen.

Para los jugadores más dedicados, aquellos que buscan alcanzar el 100 % al completar el juego, una sola partida de un juego en particular rara vez es suficiente. Ahí es donde entra Nuevo Juego Plus o Nueva Partida+, lo que permite repetir los juegos mientras se mantienen los desbloqueos y las actualizaciones a través de múltiples funciones.

En el lanzamiento, Star Wars Jedi: Fallen Order no admitía esta función en particular. Sin embargo, seis meses después, una actualización importante introdujo Nuevo Juego Plus junto con contenido adicional.

Entonces, con su secuela ahora en el horizonte, ¿Respawn busca incluir Nuevo Juego Plus en el lanzamiento? ¿Deberían los fans esperarlo nuevamente en el futuro, o Survivor no contará para nada con este modo? Esto es lo que sabemos.

RESPAWN ENTERTAINMENT Lo que sucede después de los eventos de Jedi Survivor es algo que tendremos que resolver nosotros mismos.

¿Sabemos si Star Wars Jedi: Survivor tiene un modo Nuevo Juego Plus?

Por el momento, no hay confirmación de ninguna manera sobre la inclusión de Nuevo Juego Plus en Star Wars Jedi: Survivor. Aunque dado que solo faltan unas pocas semanas para el lanzamiento, hay muchas posibilidades de que escuchemos algo con certeza en un futuro muy cercano.

EA aún no ha anunciado si los fans pueden esperar o no el modo desde el primer día, o si podríamos verlo más adelante como una actualización posterior al lanzamiento, como en Fallen Order. Ten la seguridad de que te mantendremos informado aquí mismo a medida que surjan más detalles.

El director de Star Wars Jedi: Survivor, Stig Asmussen, habla al respecto

Aunque no pudimos obtener confirmación en nuestra entrevista exclusiva con el director del juego Stig Asmussen, obtuvimos una idea de qué esperar con respecto a Nuevo Juego Plus. Stig dejó caer que habrá algo emocionante para mantener a los fans enganchados después de que aparecieran los créditos.

“Lo único que diré… entendemos que los jugadores quieren más, quieren un juego más grande”, dijo. “Con respecto a cómo se desarrolla eso… juega el juego, lo descubrirás”.

RESPAWN ENTERTAINMENT

Lo que Respawn tiene reservado sigue siendo un misterio por ahora. Pero según esos comentarios, parece que los jugadores pueden esperar al menos algún tipo de rejugabilidad después de la primera partida. Solo tendremos que esperar y ver cuando Star Wars Jedi: Survivor llegue a las tiendas a finales de este mes el 28 de abril.