Desarrolladores de Starfield expandirán límites del mapa tras incorporar vehículos al juego

Un teaser indicó que finalmente se están desarrollando vehículos terrestres para Starfield. Además, una nueva versión beta en Steam para la actualización de mayo del juego ha confirmado que los límites del mapa, objeto de controversia durante meses debido a las quejas de los jugadores, finalmente se ampliarán, lo que parece ser una respuesta directa a las expectativas de la comunidad.

A pesar de su amplio alcance, Starfield ha enfrentado críticas de los jugadores debido a varios obstáculos desde su lanzamiento. Siendo uno de los más destacados los controvertidos límites del mapa. Cuando los jugadores se aventuran demasiado lejos de la zona principal de un planeta, reciben un mensaje que indica que han llegado al límite y que deben regresar para evitar la muerte.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, Bethesda ha confirmado recientemente que, en respuesta a meses de solicitudes de los fans, el juego incluirá vehículos terrestres en el futuro. Este nuevo medio de transporte promete acelerar y dinamizar la experiencia de exploración en los planetas en comparación con caminar.

Bethesda Los jugadores de Starfield ya han empezado a probar los nuevos límites del mapa.

Con esto en mente, Bethesda ya ha iniciado la reconfiguración de los límites del mapa. Esto permitirá una exploración más extensa ahora que los jugadores contarán con un nuevo medio para hacerlo.

A través de las redes sociales, los jugadores han estado probando estos nuevos límites y compartiendo sus descubrimientos con la comunidad. Esto antes del lanzamiento completo de la actualización. Algunos de estos cambios se han implementado en la versión beta de Steam.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Un jugador compartió sus hallazgos en Reddit, describiendo cómo los límites de Starfield han comenzado a mejorar.

“Esta vez no tuve problemas a los 150 km, ni siquiera tuve problemas en absoluto, simplemente me cansé después de 190 km, para ser honesto. Así que mi suposición es que no hay un límite estricto en cuánto puedes avanzar, pero aún así puede haber accidentes de vez en cuando“, comentó.

El mismo jugador luego dijo cómo “el mapa se actualizaba sin problemas a medida que avanzaba, sin fallas ni nada por el estilo. Entonces, quién sabe, tal vez cambien los límites del mapa con la introducción del nuevo vehículo“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Es importante destacar que los detalles específicos sobre los nuevos límites de Starfield no han sido revelados ni confirmados por Bethesda. No obstante, los jugadores pueden estar seguros de que tendrán más información en las próximas semanas antes del lanzamiento de la actualización de mayo.