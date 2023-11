Jugadores de Starfield quieren mejorar la comida con un simple cambio de controles

Los jugadores de Starfield están hambrientos de aumentar la utilidad de la comida del juego, y sólo quieren un simple cambio en los controles para conseguirlo.

Durante tus aventuras por el universo de Starfield, seguro que de vez en cuando recibes algún que otro golpe. Tanto si recibes un balazo de un mercenario como si acabas en el extremo equivocado de un cefalópodo cazador, llegará un momento en el que necesitarás curarte.

Con todos los avances de la tecnología del siglo 24, los Med Packs pueden hacer que vuelvas a estar bien después del peor tiroteo. Sin embargo, todavía hay algo que decir sobre el poder curativo de una buena comida.

Aunque las ofertas culinarias en cubos de “Trozos” no parezcan especialmente apetitosas, lo compensan con su valor nutritivo, ¿verdad? Pues parece que no, al menos según algunos jugadores, que piden una mejora de la comida en Starfield.

Los jugadores piden cambios en la comida de Starfield

La cuestión surgió en r/Starfield con un post de un jugador que afirmaba que los objetos de comida que ofrecen de 3 a 10 puntos de restauración de salud son “inútiles”. Su justificación para la afirmación era que el coste de tiempo de abrir tu inventario durante el combate le quita el poco valor curativo que tiene el objeto.

En particular, durante las escaramuzas de alta intensidad, los Med Packs ofrecen una curación mucho más ineficiente, expresó el usuario. Como resultado, su uso para artículos de comida es increíblemente limitado: “Mi bodega de carga está ahora LLENA de artículos de comida y paquetes de comida que he recogido y que realmente no sirven para nada en la batalla.”

Los comentaristas señalaron una solución clave que podría ayudar a restablecer la utilidad de los alimentos. Si se introdujera un único método para ingerir alimentos, los jugadores podrían abrirse camino a través de sus montones de aperitivos.

Sin embargo, para los jugadores de mayor nivel, esto no resuelve el problema, ya que las propiedades curativas de los alimentos no varían en función de los PS totales: “Instalé un mod que te permite mantener la e para comer. Así que ahora los uso, pero siguen siendo inútiles, porque restaurar 3 CV cuando tienes más de 1000 es una m*****. La comida debería basarse en el porcentaje.”

Así que, aunque Bethesda ha confirmado que el botón “comer” está de camino a Starfield, puede que no satisfaga el apetito de todos los jugadores.