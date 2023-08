¿Qué es la tendencia viral del Trofeo Messi en TikTok?

SCREENSHOT VIA YOUTUBE: FIFA/TIKTOK

Si has estado viendo vídeos en TikTok con fotos de Lionel Messi con la Copa del Mundo no te preocupes porque te contamos de qué va la tendencia y de qué trata. Solo tienes que seguir leyendo.

A finales de 2022, Lionel Messi por fin pudo levantar uno de los mayores hitos en la carrera del fútbol como es levantar la Copa del Mundo. No solamente Argentina celebró su título sino que los aficionados del fútbol de todo el mundo estaban muy felices de que por fin se pusiese fin a quién era el mejor jugador del mundo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Más allá del campo del fútbol, las cuentas de las redes sociales de Messi alcanzaron cifras récord y las fotos celebrando la victoria consiguieron cifras récord. Ahora, también se ha apoderado de TikTok.

¿Qué es la tendencia viral del Trofeo de Messi en TikTok?

Sin duda alguna, si has estado en TikTok en estos últimos días es más que probable que hayas visto los vídeos del trend del Trofeo de Messi.

Y si no lo has visto te podemos asegurar que no es lo que parece ya que va mucho más allá de recrear el cómo el jugador argentino levanta la Copa del Mundo. Es más bien de clips cortos con personas que simulan que se les pregunta si les gusta el fútbol y si han visto el Mundial.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Al responder afirmativamente, se les pregunta si se ven en la foto de Messi con el trofeo. A partir de ahí, el vídeo se amplía y suele mostrar una imagen de la persona de la que se trata. Aunque también hay ejemplos de trolls que lo utilizan.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

No te cuestiones las tendencias de TikTok simplemente fluye con ellas.

Si no te carga el TikTok haz clic aquí.

En el momento de escribir estas líneas, algunos de los vídeos se han hecho muy virales, y el hashtag MessiTrophy ya acumula millones de visitas.

También se han eliminado muchos vídeos, ya que algunos infringen las normas de TikTok sobre contenido explícito. Así que estás avisado.

El artículo continúa después del anuncio.