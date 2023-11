Cómo verificar las horas jugadas en Apex Legends: ¿cuánto tiempo has jugado?

Controlar el tiempo de juego de Apex Legends puede ser difícil para los jugadores, ya que no se registra en las consolas. Por suerte, hay una forma de hacer un seguimiento de tu tiempo de juego y tus logros utilizando una fuente externa, sigue leyendo y conoce cómo hacerlo.

Sin duda, Apex Legends es un divertido juego al que se le pueden dedicar cientos o en algunos casos, miles de horas. Sin embargo, muchos quieren hacer un seguimiento a la cantidad de horas que le dedican al título, algo que no es tan sencillo de hacer en consolas porque lamentablemente EA no ha implementado ninguna función.

Saber cuánto tiempo has dedicado al juego en títulos competitivos es importante. Demuestra la dedicación y el esfuerzo que has dedicado para mejorar. Sin embargo, como no hay una función de seguimiento, los jugadores de Apex no saben cuánto tiempo han invertido en el juego.

Pues bien, gracias a una fuente externa, ahora es posible saber exactamente cuántas horas has jugado a Apex en consolas, entonces, si también tienes esta inquietud, acá te diremos todo.

RESPAWN ENTERTAINMENT

Así es como podrás verificar las horas jugadas en Apex Legends

Un hilo publicado en el subreddit de Apex Legends ha revelado cómo los jugadores pueden comprobar su tiempo de juego de Apex en consolas.

El proceso consiste en utilizar un sitio web llamado Exophase que registra el tiempo de juego, los trofeos y los logros. Veamos exactamente cómo puedes comprobar tu tiempo de juego en Apex.

Copia y pega este enlace en tu navegador: https://www.exophase.com/psn/user/YourName/.

Sustituye “PSN” por “Xbox” si tienes una Xbox One o déjalo como está si tienes una PlayStation.

Sustituye “YourName” por tu Gamertag (alter ego) de PlayStation o Xbox.

Pulsa enter y Exophase te proporcionará tu tiempo de juego en Apex Legends.

imagen

RESPAWN ENTERTAINMENT Exophase muestra el tiempo de juego de todas tus partidas, no sólo de Apex.

Cabe destacar que Exophase no sólo te proporciona tu tiempo de juego en Apex, sino también todos los juegos a los que has jugado en consola. Además, te mostrará todos los logros y trofeos que hayas conseguido en cada título.

Por último, si recibes un mensaje de error, tendrás que registrarte para obtener una cuenta de Exophase y verificar tu correo electrónico, lo cual es totalmente gratuito. Y ahora que conoces este truco, ¡no debería haber ningún problema para acceder a los datos que necesitas!

