La Superliga de League of Legends 2023 volverá con nuevos días de emisión

La Superliga de League of Legends volverá a ponerse en marcha en enero de 2023 con el split de verano y estrenará nuevos equipos y días de emisión en su calendario según ha anunciado la Liga de Videojuegos Profesional (LVP).

Hay un refrán lolero que dice que si no te gusta la Superliga no te gusta el League of Legends. Con un último de año loquísimo con el triunfo y récords de parte de FnaticTQ en primavera y el comienzo del reinado de Team Heretics en verano se puede entender el por qué.

En diciembre todas las competiciones paran para darse un respiro, pero sin dejar de mirar en lo que llegará en la próxima temporada. Y es que en la Superliga parece que se vienen cositas.

La Superliga de League of Legends cambia los días de emisión

Flickr @LVPes / BorjaB Team Heretics se alzó como campeón en el split de verano de Superliga

El pistoletazo de salida se llevará a cabo el 16 de enero de 2023 donde dará comienzo de forma oficial la temporada de primavera.

A pesar de que la primera jornada se llevará a cabo un lunes tendremos cambios a raíz de las modificaciones del calendario internacional. Los días de Superliga pasarán así de lunes y jueves a martes y jueves exceptuando las “superweek”. En dichas semanas la competición se dará lunes, martes y jueves. Paralelamente, la Superliga Segunda se disputará los miércoles y viernes.

Este cambio viene dado por el rumoreado cambio de calendario que también sufrirá la LEC en 2023 donde las jornadas se llevarían a cabo los sábados, domingos y lunes según adelantaba Anonimotum.

La temporada regular de Superliga finalizará el 9 de marzo con la jornada 18 donde conoceremos qué seis equipos se verán las caras en los playoffs. La eliminatoria tendrá lugar el 14 de marzo con el mismo formato de 2022, es decir, el primer y segundo clasificado de la temporada se enfrentan entre sí y el ganador llegará a la gran final. El perdedor, por otro lado, tendrá una segunda oportunidad peleando con el resto de equipos.

La gran final se llevará a cabo el 1 de abril en una localización que, de momento, la LVP no ha desvelado, pero de la que nos dará más detalles en enero.