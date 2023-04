Cómo jugar la beta abierta de Premier de VALORANT

Riot Games ha anunciado la salida de la beta de Premier en una beta abierta global, y si quieres saber cómo podemos formar el equipo y jugar te despejamos cualquier duda.

Con VALORANT Premier, el equipo quiere proporcionar a los jugadores una competición mucho más cercana a la competición pasando más allá el lado clasificatorio.

El equipo nos lo adelantó en marzo, y ahora tenemos todos los detalles de cómo VALORANT Premier terminará vinculándose con la escena profesional de VCT. Por ello, nos pedirán una serie de requisitos aunque cualquier jugador podrá participar en ella.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre cómo jugar a la beta de Premier de VALORANT.

¿Cuándo comienza la beta abierta de VALORANT Premier?

La beta abierta de Valorant Premier Global durará cuatro semanas, desde el 25 de abril hasta el 23 de mayo de 2023.

Este periodo se dividirá en tres grupos:

Inscripción: 25 al 28 de abril

Partidas semanales: 29 de abril al 20 de mayo

Torneo de eliminatorias: 21 de mayo

¿Cómo registrarnos en la beta abierta de VALORANT Premier?

Para poder jugar en la beta de VALORANT Premier deberemos de registrar el equipo en el periodo de inscripción descrito más arriba. Cada equipo puede tener siete jugadores como máximo y podemos tanto crear nuestro equipo como unirnos al creado por otro jugador.

Para ello deberemos de cumplir los siguientes requisitos para jugar a la beta de Premier:

Verificar nuestro número de móvil mediante SMS.

Haber finalizado al menos las partidas de posicionamiento en cualquier momento de la historia de nuestra cuenta.

Una vez habiendo cumplido estos dos pasos, el propietario del equipo deberá de inscribirlo seleccionando la zona en la que jugaremos. Esta determinará los servidores y el horario de los partidos.

Habrá 20 divisiones en total, y a nuestro equipo le será asignado una de ella, dependiendo de la media de MMR de sus cinco mejores jugadores del conjunto.

Formato de la beta abierta de VALORANT Premier

La competición se dividirá en dos partidos a la semana. Previamente el juego nos dará el calendario, rotación de mapa y las colas que se nos ha asignado. Como ocurre en el VCT los partidos tendrán un sistema de selección y baneo de mapas.

Con cada partido que juguemos nuestro equipo ganará puntos que se sumarán a la puntuación total de Premier. La puntuación Premier del equipo determinará si llegamos o no a los playoffs. Cuantos más partidos gane nuestro equipo más puntos ganaremos. Sin embargo, no se sumarán puntos si nuestro equipo no juega ningún partido.

El recuento es el siguiente:

Gana 100 puntos por cada partido semanal ganado.

Pierde 25 puntos por cada partido semanal perdido.

No se concederán puntos durante los partidos.

El Torneo de desempate se programará para el último día de la beta. Recompensas de la beta abierta global de Valorant Premier

Todos los participantes recibiremos un título del juego y una tarjeta de jugador tras competir en al menos una partida. Si nuestro equipo se proclama campeón, obtendremos una tarjeta de jugador y un título exclusivos.