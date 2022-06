Cómo ver el VCT Masters Copenhague 2022 Etapa 2 de VALORANT: streaming, calendario y equipos

Load More

En total se han clasificado 12 equipos de todo el mundo para disputar el VCT Masters 2022 Fase 2 Copenhague. No obstante, de entre todas las regiones, Europa será la región que más representantes mandará con tres , mientras que APAC y NA enviará dos por región.

El segundo y último evento de VALORANT Masters para 2022 ya está aquí con el VCT Etapa 2 Masters Copenhague. Es la última oportunidad de ganas puntos para la clasificación de VALORANT Champions si no quieren pasar por los grupos regionales. Sigue leyendo para saber todo sobre el calendario y los resultados.

by Paula González