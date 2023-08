El próximo VALORANT Masters se celebrará en Madrid

Riot Games ha anunciado que la sede para el próximo Valorant Masters será Madrid. La capital española albergará por primera vez este gran evento internacional.

Parece que el 2024 será un año movidito para España, ya que por primera vez será la sede de un gran evento internacional de Valorant. Se trata del VALORANT Masters, que ya tiene sede para su próxima edición de 2024: Madrid.

Lo acaba de anunciar Riot Games, en la víspera de la fase final del campeonato de Champions que se celebra en Los Ángeles. VALORANT Masters, el torneo internacional del shooter táctico en primera persona de la desarrolladora de California, cambia de continente tras el éxito de este año en Tokio, para aterrizar en Europa, concretamente en la capital española. Habrá que esperar a la primavera de 2024 para presenciar esta emocionante competición mundial.

Así es VALORANT Masters 2024

La estructura competitiva internacional del shooter de Riot Games prevé una serie de escenarios locales, regionales y mundiales dentro de su calendario. En la cúspide de este ecosistema competitivo se sitúa VALORANT Masters como uno de los mayores campeonatos internacionales del videojuego. Durante 2024 se celebrarán dos VALORANT Masters: en Madrid y en Shanghai.

Durante el primer torneo, 8 de los mejores equipos de diferentes partes del mundo competirán por la victoria en este gran evento donde los aficionados podrán experimentar la competición en su nivel más alto.

VALORANT Masters llega a Madrid, pero Riot ya ha elegido España en otras ocasiones

No es la primera vez que Riot Games elige Madrid como sede de una de sus competiciones mundiales más relevantes. El Palacio de Vistalegre acogió la final del split de primavera de la más importante competición europea del MOBA de Riot Games en 2015, la LCS EU, un torneo que regresó a esta sede en 2018, con la final del split de verano y para batir récords no solo de asistencia, sino también acústicos, con una afición cuyos gritos alcanzaron los 110 Db, el equivalente de un avión en fase de despegue.

En 2019, fue el campeonato Mundial de League of Legends el que hizo parada en nuestro país, cuando los cuartos y las semifinales de Worlds tuvieron su sede en la capital de España, consiguiendo colgar en minutos el cartel de “completo” en Vistalegre.

Madrid no ha sido la única ciudad anfitriona de eventos internacionales, ya que Riot Games seleccionó Tenerife para albergar la LCS Europea en 2014 y posteriormente, Barcelona para ser la sede de las League of Legends All Stars en 2016.

Además del éxito de pasados eventos, España goza de una envidiable salud en cuanto a pasión por los esports, con ligas locales tan consolidadas como la Superliga de la LVP y VALORANT Challenger League: Rising.

