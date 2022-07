5 juegos al estilo de The Quarry que debes jugar

Si has sobrevivido en tu viaje de The Quarry y quieres nuevos títulos que tengan el mismo estilo traemos una lista con 5 juegos que te harán pasarlo mal.

The Quarry ha elevado el listón en lo que respecta a los juegos interactivos y desdibujó la línea entre los videojuegos y el cine de maneras divertidas y aterradoras. Básicamente es una película jugable donde nuestras decisiones permiten influir dentro de la historia que nos están mostrando.

De esta forma, según lo que escojamos podremos mantener vivos a varios personajes, conseguir el final bueno o incluso sacar escenas bastante improbables.

Si bien The Quarry es un juego pensado para que se rejugable para ver cómo afectan nuestras decisiones, nunca está de más buscar otros juegos similares para probar nuevas experiencias. Por ello, te traemos 5 juegos como The Quarry que deberías probar.

Until Dawn

Por supuesto, Until Dawn tiene que ser el primero de la lista debido al revuelo que causó en su lanzamiento. El juego demostró lo efectivas que podían ser estas historias como películas/juegos interactivos.

Al puro estilo de The Quarry, Until Dawn nos trae un grupo de adolescentes que se quedan tirados en un lugar desolado mientras una amenaza invisible comienza a eliminarlos uno por uno.

Por supuesto, todas nuestras acciones tendrán consecuencias y podremos hacer que todos salgan con vida o que algunos se queden por el camino. En esta ocasión, está ambientado en el típico escenario de la cabaña en mitad del bosque que lo hace aún más aterrador.

The Dark Pictures Anthology

Como bien dice su nombre en inglés, The Dark Pictures es en verdad una antología de diferentes títulos. Prácticamente podríamos haber hecho esta lista con cada uno de ellos debido a que cada juego es una historia completamente nueva, pero con temas similares.

Aunque no tenemos la típica historia de grupos de adolescentes, se mantiene en que cada decisión que tomemos desembocará en un final u otro.

Actualmente están los juegos de Man of Medan (2019), Little Hope (2020) y House of Ashes (2021). No obstante, si todo sale bien tendremos el nuevo capítulo llamado The Devil in Me en 2022.

The Walking Dead (Telltale)

En muchos sentidos, la serie de The Walking Dead de Telltale despertó la obsesión por los videojuegos de terror interctivo. Aunque lejos de ser perfectos, los títulos de The Walking Dead hicieron un gran trabajo al mostrar lo que era posible y sirvieron como modelo para juegos como The Quarry.

Nuestras decisiones marcarán la historia y en muchas ocasiones deberemos de tomarlas en milésimas de segundo donde se mezclaran decisiones morales bastante fuertes que puede que te dejen pensando incluso después de haber terminado el juego.

Además, estos juegos siguen la línea de los cómics de The Walking Dead en lugar de la adaptación de la serie, por lo que hay algunos cameos de personajes como Glenn y Michone.

Eso sí: no podrás salvar a todos.

Heavy Rain

En Heavy Rain dejamos atrás el terror para adentrarnos en un género más policíaco donde nos pondremos en la piel de varios personajes. Cada uno de ellos se relacionan entre sí por el Asesino del Origami, un asesino en serio que anda suelto y acecha a sus víctimas. Obviamente habrá giros de guion dependiendo de nuestras decisiones pero podremos influir en la gran mayoría de los eventos principales del juego.

Si bien Heavy Rain no es un juego de terror interactivo como los es The Quarry es una gran experiencia que vale muchísimo la pena vivir.

Detroit: Become Human

Tras Heavy Rain y Beyond: Two Souls, la desarrolladora de Quantic Dream nos trajo Detroit: Become Human. Al igual que el anterior juego no es de terror, pero sí que nos plantean ideas bastante escalofriantes sobre un posible futuro lleno de robots donde se tocan ideas como la identidad, derechos humanos y lo que se considera vida consciente.

Hasta el momento es el juego más refinado de Quantic y os podemos asegurar que te harán replantearte varias cuestiones bastante en auge sobre la robótica y la consciencia. Aunque aquí no hay adolescentes volvemos a ser los dueños del transcurso de la historia.