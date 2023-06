Anillos de tiempo en Final Fantasy 16: cómo hacer el juego más fácil

Final Fantasy 16 nos ofrece diversas opciones de combate para hacer del juego una experiencia diferente para un gran número de jugadores. Por ello, los anillos de tiempo son objetos centrados en el combate que pueden ayudarnos a hacer el juego más fácil para los jugadores más nuevos.

La demo de Final Fantasy 16 se lanzó oficialmente el 12 de junio de 2023 para PlayStation 5. En ella, los jugadores pudimos experimentar el prólogo del juego junto a su sistema de combate.

Y es que en esta nueva entrega podremos decidir si queremos que el combate sea fácil o difícil para nosotros. Si queremos que sea más chilling y relajante los anillos de tiempo serán nuestro mayor aliado. Estos se mostraron por primera vez en la presentación de PlayStation de abril de 2023.

Esto es lo que sabemos sobre los anillos de tiempo de Final Fantasy 16.

¿Qué son los anillos de tiempo en Final Fantasy 16?

Los anillos de tiempo en Final Fantasy 16 son accesorios de combate que sirven para regular la dificultad general del juego. Su función es hacer el juego más accesible a los jugadores que tienen muy poca experiencia dentro del género.

Los anillos de tiempo se dividen en 5 partes y cada una tiene su propia función que son las siguientes:

Enfoque oportuno: ralentiza temporalmente el tiempo antes de que se lleven a cabo los ataques enemigos. De esta forma nos proporciona más tiempo para reaccionar y esquivar. Asistencia oportuna: emite órdenes automáticas a Torgal, nuestro fiel perrete. Golpes oportunos: sistema de combo automático con el que Clive podrá realizar movimientos ofensivos complejos con solo pulsar un botón. Evasión oportuna: esquiva automáticamente la mayoría de los ataques. Curación oportuna: nos curará automáticamente cada vez que nuestra salud baje. La gestión de las pociones de curación se automatizará.

Es decir, estos anillos de tiempo en Final Fantasy 16 automatizan el combate haciéndolo muchísimo más accesible para los nuevos jugadores. No obstante, si eres veterano, lo más probable es que no la uses en tu run.

Aun así, estos anillos nos pueden dar una idea del potencial de los combos en Final Fantasy 16.

¿Cómo podemos conseguir los anillos?

Se puede acceder los anillos desde las ranuras de equipo en Final Fantasy 16. Podemos equiparnos el que consideremos necesario. Sin embargo, si juegas en la dificultad historia, los accesorios temporales se equiparán automáticamente.