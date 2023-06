Árbol de habilidades de Final Fantasy 16: todas las habilidades confirmadas

Square Enix nos da en Final Fantasy 16 un árbol de habilidades bastante completo. Aunque la información que nos han dado hasta ahora es bastante limitada, repasamos todas las características confirmadas antes del lanzamiento del juego.

Todo apunta a que Final Fantasy 16 será uno de los mayores lanzamientos de los videojuegos de 2023. Antes de su lanzamiento el 22 de junio de 2023, Square Enix ha revelado varios aspectos del juego

Además del compañero del protagonista, Final Fantasy 16 también ha informado de cómo desbloquear y mejorar las habilidades de Clive.

Esto es todo lo que sabemos hasta el momento del árbol de habilidades del juego y habilidades en Final Fantasy 16.

El artículo continúa después del anuncio.

Árbol de habilidades de Final Fantasy 16

La cuenta oficial de Twitter de Final Fantasy XVI publicó el 7 de mayo de 2023 un clip de un minuto en el que se muestra el árbol de habilidades de Clive centrado en Eikon.

En él se puede ver cómo el Fénix otorga a Clive la habilidad “Ola de calor”, que lanza una onda expansiva de fuego a un enemigo por 120 puntos de habilidad.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Del mismo modo, en el vídeo también se muestra la diferencia de potencia entre las habilidades mejoradas. Al mismo tiempo, también se pueden desaprender ataques específicos si los jugadores no estamos interesados en la habilidad. Además, los puntos de habilidad se nos devolverán por si queremos usarlos en otros.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque solo conocemos unas poquitas habilidades del árbol final, estas son las que conocemos hasta el momento:

Ola de calor: invoca un muro de llamas líquidas que dispersa proyectiles antes de lanzar varias ondas de choque mortales. La fuerza de la onda se amplifica al disipar magia.

invoca un muro de llamas líquidas que dispersa proyectiles antes de lanzar varias ondas de choque mortales. La fuerza de la onda se amplifica al disipar magia. Onda térmica: invoca un ala ardiente que inflige daño y puede lanzar por los aires a los enemigos más ligeros.

A diferencia de anteriores entregas de Final Fantasy, FF16 tendrá un sistema de combate orientado a la acción. En una entrevista pasada, el productor Naoki Yoshida habló de cambiar el combate para un público más joven.

“Durante la última década, más o menos, he visto bastantes opiniones que decían: ‘No entiendo el atractivo de seleccionar comandos en los videojuegos’“, dijo Yoshida. “Esta opinión no hace más que aumentar, sobre todo entre el público más joven, que no suele jugar a RPG“.

El artículo continúa después del anuncio.

¡Y ya está! Esto es todo lo que sabemos hasta el momento de las habilidades y su árbol en Final Fantasy 16.