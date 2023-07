Baldur’s Gate 3: ¿Cuál es el límite máximo de nivel?

Muchos jugadores de Baldur’s Gate 3 se están preguntando cuál será el nivel máximo que podremos llegar dentro del juego. Si eres uno de ellos, solo tienes que seguir leyendo para que te resolvamos todas las dudas posibles.

Seamos sinceros, en Baldur’s Gate 3 nos tiraremos una cantidad absurda de tiempo explorando los Reinos Olvidados. En nuestro viaje mataremos a montones de enemigos y completaremos docenas de misiones. En el proceso, nuestro personaje ganará experiencia e iremos subiendo de experiencia a media que vayamos jugando.

Evidentemente, subir de nivel es una mecánica clásica de los juegos de rol. Tradicionalmente, tendremos más vida, nos volveremos más poderosos y, en general, mejoraremos varios atributos cruciales. A pesar de ello, la mayoría de los juegos ponen un nivel máximo al que podremos llegar dentro del título.

El artículo continúa después del anuncio.

Si quieres saber cuál será te damos todos los detalles que necesitas saber.

¿Cuál es el nivel máximo en Baldur’s Gate 3?

Larian Studios

Según los propios desarrolladores de Baldur’s Gate 3, los jugadores tendremos el nivel máximo al “alcanzar el nivel 12“. No obstante, esto no significa que no vaya a cambiar en el futuro.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Según explicaron a PCGames, “originalmente habían planeado que el nivel 10 fuera el más alto del juego“. No obstante, el equipo le dio una vuelta: “Demasiados hechizos de alto nivel se habrían quedado fuera de nuestro alcance si lo hubiéramos hecho así“.

Esto llevó al equipo a subir el límite de nivel de los jugadores al nivel 12. Sin embargo, como hemos visto en otros juegos de este género, es posible que los DLC adicionales y el lanzamiento final del juego aumenten aún más el límite de nivel.

El artículo continúa después del anuncio.

Lo más probable es que el número llegue al nivel 20 ya que es el número tradicional en Dragones y Mazmorras, un juego en el que se basa en gran medida este juego.

En el momento de que algo cambie actualizaremos inmediatamente la noticia. ¡Estad atentos!