César King en Zenless Zone Zero: filtraciones y todo lo que sabemos

César King es un próximo personaje de Zenless Zone Zero que llegará en la versión 1.2 y del que ya hay filtraciones.

Todavía falta bastante para el lanzamiento de la versión 1.2 de Zenless Zone Zero, pero HoYoverse ha proporcionado información sobre un par de unidades que llegarán en el parche. Los dos personajes revelados hasta ahora son César King y Burnice White.

La tier list de este juego aún está en su fase inicial, lo que significa que los jugadores siguen esperando personajes para completar sus equipos. Por ello, hay mucha expectación por ver a César King, que se espera que aporte una mayor variedad a la forma de jugar a Zenless Zone Zero.

¿Hay fecha de lanzamiento para César King?

No, César King no tiene fecha de lanzamiento en Zenless Zone Zero.

Sin embargo, HoYoverse ha confirmado que será jugable en la versión 1.2 del título. Esto significa queposiblemente esté disponible a finales de septiembre de 2024.

¿Quién es César King?

Hasta ahora hay poca información sobre César King. Sin embargo, basándonos en lo que se ha revelado, es la actual líder de la facción de los Hijos de Calidón en el juego. Se sabe que esta facción opera en las regiones exteriores de Nueva Eridu.

César King es una persona muy sencilla, según declaraciones de Lucy. También sabemos que ha heredado su puesto de su padre. Billy incluso parece conocerla, ya que se refiere a ella como “hermana mayor” mientras presenta a Anby y Nicole.

Rareza, elemento y atributo de César King en Zenless Zone Zero

Las filtraciones sugieren que César King es un agente de rango de rareza S, similar a Ellen y Zhu Yuan.

Se ha confirmado que su elemento es Físico, similar a Billy. Por último, será una unidad de Defensa en Zenless Zone Zero similar a Ben. Esto fue confirmado como parte del anuncio de HoYoverse.

Esto es todo lo que sabemos sobre este nuevo agente del juego. Recuerda guardar este artículo y visitarlo regularmente, ya que lo mantendremos actualizado.