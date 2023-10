Códigos de Monster Hunter Now (Octubre 2023) – Obtén Zenis y más

Los códigos son la mejor forma para obtener recompensas gratis en Monster Hunter Now, incluídos Zenis, bolas de pintura y otros objetos del juego. Aquí tienes todos los códigos disponibles que puedes reclamar.

Monster Hunter Now es el último juego para móviles de Niantic, los creadores del popular Pokémon Go. Monster Hunter Now no solo lleva los terrores con dientes de Capcom al mundo real, sino que también permite a los jugadores cazar sus monstruos favoritos como nunca antes.

Sin embargo, los cazadores necesitarán forjar poderosas armas y armaduras para derrotar a los monstruos más duros del juego. Por supuesto, ya sea cultivando materiales de monstruos o mineral de Dragonita, tener acceso a algunos objetos gratuitos siempre será una ventaja.

Así que, sin más preámbulos, aquí están todos los códigos de Monster Hunter Now que se pueden canjear en octubre de 2023.

Actualizado el 12 de octubre de 2023 para confirmar validez de los códigos.

Códigos de Monster Hunter Now (Octubre 2023)

Niantic/Capcom

Actualmente hay dos códigos activos para obtener recompensas, los cuales han sido verificados en el juego.

Código Recompensa MHN5M 5.000 Zenis y x2 bolas de pintura WTBJDURHUMD9J x3 bolas de pintura

Cómo canjear los códigos

Para utilizar los códigos, tendrás que seguir estos simples pasos:

Abre tu navegador web Dirígete a la página oficial de canje de códigos de Monster Hunter Now Inicia sesión en tu cuenta Ingresa el código

Una vez que hayas realizado estos pasos, ve a la aplicación y tendrás tus recompensas en tu cuenta.

¿Para qué sirven los códigos de Monster Hunter Now?

Capcom

Los códigos del juego permiten a los jugadores acceder a objetos gratuitos como bolas de pintura y Zenis. Estos pueden ser de gran ayuda para sobrevivir a los terrores con dientes que habitan el mundo, a la vez que te permiten construir armas y armaduras mortales para acabar con ellos.

