Códigos de Top War (julio 2024): gemas gratis y fragmentos

En la guerra no hay ganadores, pero en Top War puedes inclinar la balanza a tu favor con los recursos adecuados. Libera al conquistador que llevas dentro con esta lista de códigos de regalo activos que ofrecen recompensas gratuitas.

El videojuego de estrategia, Top War, se enfrenta a la Legión Oscura y debes acabar con esos tiranos desbloqueando nuevas zonas y combinando unidades. Las unidades más fuertes son la clave para ganar las batallas, pero hay que ganarlas.

Así que, date prisa camaradas, y hazte con los regalos para formar un ejército imbatible.

Contenido

Códigos activos de Top War (julio 2024)

Estos son los códigos activos de Top War a fecha de 3 de julio de 2024:

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

TOP2023 – x50 gemas, x1 vale de recluta premium, x10 cofres tecnológicos, x10 fragmentos de O’Neill, x10 planes generales de I+D.

– x50 gemas, x1 vale de recluta premium, x10 cofres tecnológicos, x10 fragmentos de O’Neill, x10 planes generales de I+D. GETONTOP – x50 gemas, x1 vale de recluta premium, x10 cofre tecnológico, x10 esquirlas O’Neill, x10 planes generales de I+D

– x50 gemas, x1 vale de recluta premium, x10 cofre tecnológico, x10 esquirlas O’Neill, x10 planes generales de I+D topwar888 – x200 gemas

Cómo canjear los códigos de Top War

Ahora que tienes los códigos, estos son los pasos que tienes que seguir para canjearlos:

Pulsa el botón de perfil del juego en la esquina superior izquierda de la pantalla. Selecciona Configuración y ve a Código de regalo, como se muestra en la imagen de abajo. Escribe o pega el código en la casilla. Pulsa OK para obtener tus recompensas gratuitas.

RIVER GAMES / DEXERTO Selecciona configuración y ve a código de regalo como se muestra acá.

Ten en cuenta que los códigos distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que asegúrate de introducirlos correctamente o no funcionarán.

Lista de códigos expirados

TWxGIJOE

UnconditionalLove

2023SweetEid

PacificRimTW

communityCaFe

TFAugust

vividarmy621

EternalLand

thanksgiving

enj0yxma5

G123_vividarmy

TopwarEster

L-O-V-E

2023Nian

TWxEVA2

NewWorld

DieselDog34

EVAxTW

KDQB666

TW2022RMD

TOPWAR666

TOPWARTF2

T0PWAR2022

SpOwOky

Mistletoe

Fall4BubbleTea

Mooncake

ShowTime2022

TF3July2022

theZimvideo

JoyfulJune

AdoreYou

FIRECRACKERS

niconicopremiumday

ThxgivingD

MayDay2022

wissenswert

2021NYGIFTS

PumpkinPie

FuntapXmas

topwarTF

myasnik

dima

johan

mamix

memorybox2021

MidAutumn

topwarmay

Eid2021

golden51

mob2021

RK2021

TOPWAR0401

HalloweenTW

TopWar2020

HauntedTW

¿Para qué se usan los códigos de Top War?

Los códigos de Top War sirven para obtener recompensas gratuitas dentro del juego, como recursos, gemas, oro, unidades especiales y otros artículos valiosos. Al canjear estos códigos, los jugadores pueden mejorar sus ejércitos, acelerar su progreso y obtener ventajas que les ayuden a dominar el campo de batalla.

A menudo se publican nuevos códigos durante eventos o cuando el juego completa un hito. Así que asegúrate de comprobar regularmente si hay nuevas recompensas gratuitas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Y esto es todo lo que tienes que saber, si te ha gustado no te pierdas otros juegos de códigos como Blox Fruits, códigos de Honor of Kings o los códigos de New Club Penguin.