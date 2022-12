Cómo activar el guardado cruzado en The Witcher 3 para PC, PlayStation y Xbox

Gracias al último parche de The Witcher 3 ahora podemos usar el guardado cruzado entre varias plataformas, y para que no te pierdas nada te explicamos cómo hacerlo y seguir disfrutando del juego allá por donde queramos.

Si estamos jugando al The Witcher 3 en una Switch pero nos apetece seguir con la partida en PC ahora podemos hacerlo sin perder todo nuestro progreso. Y es mucho más sencillo de lo que podría pensarse en un primer momento.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre la función de guardado cruzado en The Witcher 3 como en qué sistemas funciona, cómo hacerlos y en cuáles no está disponible.

Cómo usar el guardado cruzado en The Witcher 3

CD Projekt Red Ahora llevar nuestras partidas entre plataformas es más fácil que nunca

Usar el guardado cruzado en The Witcher 3 es muy sencillo. Lo primero es asegurarnos de que hemos descargado e instalado la actualización de la nueva generación. A continuación deberemos de crearnos una cuenta GoG e iniciar sesión en ella en cada plataforma. A partir de aquí deberemos de encontrar la opción de “progresión cruzada” en los ajustes y activarla.

Gracias a esa opción podremos activar el guardado cruzado en The Witcher 3 y transferirla entre plataformas. Es importante subrayar que solo podremos usar el archivo guardado en un sistema a la vez, pero se puede transferir de un sistema a otro siempre que cada sistema se haya actualizado y se haya iniciado sesión en GoG.

¿Qué sistemas pueden usar el guardado cruzado?

Solo los sistemas compatibles con el parche de nueva generación del juego podrán utilizar la función de guardado cruzado. Es decir, las partidas guardadas en PS5, Xbox Series X|S y PC podrán moverse de un sistema a otro según queramos.

Sin embargo, una partida guardada no podrá volver a Xbox One, PS4 y Nintendo Switch una vez que se haya actualizado en la plataforma de la generación actual. Por lo tanto, si tenemos una partida guardada de The Witcher 3 en Switch y queremos transferirla a PC no podremos volver a transferirla a la consola de Nintendo una vez que se haya actualizado.

Es decir, solo podemos transferir entre las mismas versiones de The Witcher 3, independientemente de la consola. Como la versión del juego para Nintendo Switch no cumple los requisitos para el parche next-gen, el guardado cruzado de esta versión solo funciona en un sentido.