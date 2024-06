Melina en Elden Ring es un personaje que nos acompaña a lo largo de toda nuestra aventura, y si quieres saber cómo podemos completar su misión solo tienes que seguir leyendo.

En Elden Ring tenemos una larga lista de personajes, sin embargo, si hay uno que destaca es Melina.

Este NPC está ligada profundamente a la historia principal que nos propone FromSoftware y su final dependerá de nosotros mismos. Te traemos todo lo que necesitas saber sobre su misión.

Contenido

¿Quién es Melina en Elden Ring?

Melina es la doncella enyescada en Elden Ring, y gracias a los archivos del juego y por sus diálogos conocemos que es hija de Márika la Eterna. Sin embargo, ahora es un espectro que intenta recordar cuál es su propósito. Por ello, cuando nos conoce comienza a recordar.

A pesar de que nos guía como si fuese una doncella del Dedo realmente no lo es. Por ello, no nos da ningún tipo de enseñanza como debería de hacer una real.

¿Dónde conocemos a Melina?

A Melina en Elden Ring la conocemos al principio del juego donde debemos de aceptar su acuerdo. Una vez lo hacemos empezaremos su misión que va de la mano con la historia principal del título, además, nos entregará al corcel Torrentera.

Después de dejarnos claro que nos estaba poniendo a prueba se ofrecerá para ser nuestra doncella y guiarnos a lo largo del mundo en el que hemos aparecido. Eso sí, si quieres tener otra conversación con ella descansa en cualquier lugar de Gracia fuera de Necrolimbo o después de luchar contra Margit. Ahí nos invitarán a la Mesa Redonda.

FROMSOFTWARE

Cómo completar la misión de Melina en Elden Ring

Después de un contacto inicial con ella volveremos a verla en Leyndell, Capital del Reino. Al descansar en cualquier Lugar de Gracia dentro de la ciudad saldrá una cinemática donde tendremos una conversación ella.

Ahí ella nos dejará y dejarán de estar disponibles las opciones de diálogo que están disponibles en algunos lugares de Gracia. La única forma de desbloquearlos es derrotando a Morgott, rey de los Augurios.

De hecho, podremos invocarla ante este jefe y su señal de invocación la encontraremos antes de atravesar la niebla. Una vez lo hagamos vamos a la entrada del Árbol Áureo y descansamos en un Lugar de Gracia. Melina aparecerá y nos dará el Medallón de Rold.

Su siguiente aparición no será hasta Picos de los gigantes, justo después de derrotar al Gigante de fuego y descansar en el Lugar de Gracia Forja de los gigantes.

Esta conversación será importantísima ya que nos dará la opción de cometer el pecado capital para terminar su historia. Al aceptarlo nos teletransportará a Farum Azula entrando en la recta final del juego.

No obstante, si antes vamos a la Cámara de la llama frenética (échale un ojo al mapa interactivo si no sabes dónde es) y hablamos con los Tres Dedos antes de cometer el pecado, Melina aparecerá en el siguiente Lugar de Gracia que visitemos. Ahí nos dejará de forma permanente desbloqueando una escena adicional en el capítulo “Señor de la Llama Frenética”.

Ahí tendremos una opción de sacar un “final bueno” para Melina ya que quemaremos el Árbol con la Llama Exaltada. Al hacerlo nos dará el trofeo de “Pirómano del árbol mundial”.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. No dejes de visitarnos para saber dónde encontrar a todos los NPC del DLC Shadow of the Erdtree.