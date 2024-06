Ranni es uno de los personajes más interesantes de Elden Ring, y para completar su misión tenemos que llevar a cabo una serie de pasos muy precisos. Esto es todo lo que tienes que saber sobre ella.

Elden Ring tiene unos personajes muy memorables que hará que hondes aún más en el gran universo que nos presenta FromSoftware.

Muchos de ellos tendrán su propia misión como es el caso de Ranni, la bruja, y si estás perdido esto es todo lo que tienes que saber sobre ella.

Contenido

¿Quién es Ranni en Elden Ring?

Ranni es una bruja fantasmal que habita en el cuerpo de una muñeca de cuatro brazos.

Antaño fue la hija de Radagon y la Reina Rennala, líder de la Academia de Raya Lucaria. Los Dos Dedos la eligieron como sucesora potencial de la Reina Márika. Sin embargo, tras que Márika destruyese el Círculo de Elden, se retiró para buscar su propia ascensión en sus propios términos.

Y aquí es donde entramos los Sinluz.

FROMSOFTWARE

Cómo completar la misión de Ranni en Elden Ring

Para poder encontrar a Ranni tenemos que completar la Mansión Caria de Liurna y después ir a la Torre de Ranni que se encuentra en la zona sureste. Ahí simplemente tenemos que subir las escaleras hasta encontrarlo.

En el caso de que no la encuentres es porque no has acabado con Radahn. Así que ve primero a acabar con él y luego regresa.

Su primer diálogo no nos dirá mucho por lo que tendremos que hablar con Rogier en la Mesa Redonda y después regresar. Nos ofrecerá ponernos a su servicio cosa que, para empezar su misión, tenemos que aceptar. Asimismo, es muy importante que agotes su diálogo.

Una vez realizado bajamos y hablamos con los espíritus que está en la parte inferior de la torre que se llaman Iji, Seluvis y Blaidd. Este último se moverá hasta el Río Siofra después de esta conversación.

Eso sí, al intentar salir veremos que hay un bloqueo y la única forma de solventarlo es yendo a hablar nuevamente con Ranni. A partir de aquí es importante que hablemos antes con Seluvis y hacer su misión hasta el momento en el que tenemos que hacer lo de Nepheh.

En el caso de que estás siguiendo la misión de Seluvis y le entregues el brebaje ámbar a Ranni provocarás que la bruja lo mate y no podamos continuar su historia. Es importante que lo tengas en cuenta porque también afectará a la historia de Iji.

FROMSOFTWARE

Segunda parte de la misión

Ahora tenemos que ir a Nokron y ahí conseguir la Hoja dactilocida. Al conseguirla volvemos a la Torre de Ranni para hablar con ella, y esta nos entregará la Estatua invertida cariana. Ahora vamos al Liceo cariano y Torre sagrada de Liurnia para conseguir el Sello maldito de la Muerte.

Aquí es donde empiezan los cambios. Cuando volvamos de nuevo a la Torre de Ranni nos encontraremos con un lugar de gracia llamado Alcoba de Ranni dejándonos claro que tenemos que encontrarla en otra zona.

Concretamente tenemos que ir al Río Ainsel desde la Torre de Renna para conseguir la Miniatura de Ranni. Ahora tenemos que ir a cualquier lugar de gracia y hablar 3 veces con ella. Al hacerlo saldrá la bruja y nos pedirá que acabemos con unas sombras.

Para ello tenemos que seguir avanzando por la zona hasta encontrarnos con el espíritu de Sombra funesta que nos dará una llave del palacio que abrirá el cofre que está junto a Rennala en la Academia.

Tercera parte de la misión

La tercera y última parte de la misión de Rennala en Elden Ring es acabar con el jefazo Astel en el Lago de Putrefacción. Este nos dará el Anillo de la Luna Negra con el que podremos desbloquear la zona de Liurnia oeste.

Una vez lleguemos a la catedral solo tenemos que bajar por el agujero que encontramos a la derecha del lugar de gracia y avanzar por el camino.

Al final de la cueva nos encontraremos a una muñeca inerte y al acercarnos podremos colocarle el anillo. Al hacerlo aparecerá Ranni la cuál hablará con nosotros. Durante la conversación le haremos un juramento para ser su consorte que será fundamental para uno de los finales del juego donde podremos invocarla. Al hacerlo desaparecerá dejándonos el Espadón de la luna negra.

FROMSOFTWARE

Si te has quedado con ganas de más siempre podemos ir al lugar de gracia de la Alcoba de Ranni en su torre para hablar con la miniatura de Ranni. Al hacerlo desbloquearemos una serie de diálogos.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. No dejes de visitarnos para saber todo sobre los mapas interactivos del juego así como la ubicación de todos los NPC del DLC.