Cómo conseguir baya de gema dulce en Stardew Valley

Stardew Valley, con su gran variedad de cultivos, plantea a los jugadores el reto de obtener cosechas raras y valiosas. Uno de esos cultivos es la Baya de Gema Dulce. Echemos un vistazo a todo lo que necesitas saber sobre la Baya Gema Dulce, desde su cultivo hasta sus lucrativos usos.

La Baya de Gema Dulce es una baya de gran valor en Stardew Valley que tarda 24 días en crecer a partir de una semilla poco común. Es exclusiva de la temporada de otoño, a menos que decidas plantarla en tu invernadero. Aunque no es comestible, su precio de venta la convierte en una codiciada mercancía.

Se puede vender por 3.000g y puede reportar 64 XP al cosecharse. No hay necesidad de conservarlas porque no son comestibles y no tienen propiedades reconstituyentes. También es importante recordar que las bayas de la gema dulce no se pueden utilizar en un barril o tarro de conserva, ya que no se consideran frutas o verduras.

Estas bayas pueden resultar escurridizas para los nuevos jugadores, pero un enfoque estratégico para obtener algunas semillas raras y entender cómo utilizarlas puede resultar bastante beneficioso.

Dicho esto, a continuación te explicamos cómo puedes encontrar las Bayas de Gema Dulces en Stardew Valley.

¿Cómo conseguir bayas de gema dulce?

La clave para cultivar Bayas de Gema Dulce reside en obtener algunas semillas raras. Estas semillas están disponibles en el Mercader Ambulante, que frecuenta el extremo norte del Bosque de Tizón todos los viernes y domingos.

Durante la primavera y el verano, puedes comprar entre una y cinco semillas raras por 1.000 g cada una. Ten en cuenta que esto forma parte de sus existencias especiales durante estas estaciones.

Considera la posibilidad de plantar estas raras semillas en tu invernadero. Dado su ciclo de crecimiento de 24 días, esta estrategia permite una cosecha continua y un flujo constante de ingresos.

¿Qué hacer con las bayas de gema dulce?

Adéntrate en el Bosque Secreto para encontrar una estatua del Viejo Maestro Cannoli. Esta misteriosa figura “sigue buscando el sabor más dulce”, que, como has adivinado, es la Baya de Gema Dulce.

Ofrecer una Baya de Gema Dulce a la estatua transforma sus ojos en rojos y te recompensa con un Stardrop, un aumento permanente de tu energía total.