Cómo solucionar el código de error XDefiant FOXTROT-01

Si has estado jugando a XDefiant durante la fase de beta abierta y has encontrado el código de error FOXTROT-01 no te preocupes porque te contamos cómo solucionar el error en el juego.

XDefiant es el nuevo FPS de Ubisoft que actualmente está en fase beta, es decir, que los jugadores seguramente nos encontremos más de un problema. Sin duda alguna, algunos de los que están siendo más comunes son los códigos de error así como la desconexión de los servidores y problemas similares.

No obstante, de todos ellos, está habiendo un problema recurrente que está siendo el del error FOXTROT-01. Suele aparecer cuando los servidores de XDefiant no funcionan correctamente o experimentan algún tipo de inestabilidad.

El error fue bastante común en la fase de beta cerrada y persiste también en la beta abierta. Como sabemos lo molesto que puede ser te traemos un par de soluciones que puedes llevar a cabo para solucionar el problema mientras Ubisoft se encarga de ello antes del lanzamiento oficial del juego.

¿Cómo solucionar el código de error FOXTROT-01 en XDefiant?

Para intentar arreglar el código de error FOXTROT-01 en XDefiant podemos intentar una serie de soluciones. Sin embargo, el error es un por lo que no hay una solución absoluta.

Sin embargo, estos son algunas soluciones que podemos seguir para intentar solucionar el código de error FOXTROT-01 en XDefiant.

Reiniciar el juego

Lo más básico pero más efectivo es reiniciar el juego saliendo y volviendo a entrar. Aunque parezca una tontería un simple reinicio puede solucionar la mayoría de los problemas.

Comprueba tu conexión a Internet

Otra cosa que deberíamos de hacer es mirar si nuestra conexión a Internet es estable o no. En el caso de haber algún problema lo mejor será reiniciar nuestro router o reconectar el cable LAN a nuestro sistema.

Comprobación de los archivos del juego XDefiant

El tercer paso para solucionar el código de error FOXTROT-01 en XDefiant es comprobar el estado de los archivos del juego.

Si estás jugando al juego en PC a través de Ubisoft Connect, puedes seguir estos pasos para verificar los archivos del juego XDefiant:

Abre Ubisoft Connect. Ve a la pestaña Juegos. Haz clic en la ficha del juego XDefiant. Ahora clic en Propiedades. A continuación, clic en Verificar archivos. Ahora el juego debería empezar a comprobar los archivos del juego, y si uno de ellos resulta estar corrupto, se reemplazará automáticamente.

Comprobar el estado del servidor XDefiant

También puede ocurrir que los servidores de XDefiant estén temporalmente fuera de servicio por mantenimiento, provocando el código de error FOXTROT-01. En tales circunstancias, tendremos que esperar a que los servidores vuelvan a funcionar.