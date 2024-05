Cronología de Fallout y línea de tiempo completa explicada

Con una historia que abarca más de 25 años, la cronología de los juegos Fallout es tan profunda como apasionante, y puede ser confusa, así que aquí te la explicamos.

La franquicia Fallout abarca 210 años después del lanzamiento de la primera bomba nuclear. Esa historia se ha ampliado recientemente con la serie de Prime Video del mismo nombre, que tiene lugar incluso después del juego cronológicamente más reciente.

Por el camino, hay experimentos, horrores lovecraftianos y rayos de esperanza de que la humanidad pueda recuperarse después de que la guerra nuclear la lleve al borde de la extinción. Hay mucho por ver, así que sigue leyendo para conocer nuestro desglose completo de la cronología de Fallout en su estado actual.

Contenidos

Los eventos antes de Fallout

El universo Fallout y la línea temporal canónica se originan gracias a un misterioso acontecimiento conocido como La Divergencia. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, los acontecimientos siguen un formato muy similar al nuestro, con algunos cambios menores (incluida la fundación de empresas como Sunset Sarsaparilla.)

Todo esto cambió en algún momento entre 1945 y 1961. La cronología de Fallout se mantiene esencialmente en un estado perpetuo de felicidad al estilo de los años cincuenta. Es probable que algunas guerras posteriores del siglo XX y muchos movimientos contraculturales y protestas no tuvieran lugar, lo que llevó a una escasa autorreflexión por parte del gobierno de Estados Unidos y otras potencias mundiales.

Esto les permitió realizar esfuerzos científicos que muchos en nuestro propio mundo considerarían inaceptables o inmorales, lo que condujo a rápidos avances en diferentes áreas. Esto dio lugar a cambios significativos a mediados del siglo XXI que definieron el universo de la saga durante cientos de años.

En particular, muchas empresas pioneras se inclinaron fuertemente por la energía nuclear, utilizándola para fabricar desde robots hasta coches. En 2042, Industrias RobCo fue fundada por Robert House, que acaba gobernando New Vegas en el juego del mismo nombre.

RobCo creó muchos de los autómatas que los jugadores encuentran en los juegos. Al año siguiente se fundó Mass Fusion, que llevó la energía nuclear a las masas e irradió a bastantes personas en el proceso.

Mientras tanto, la cuestión de la energía se convirtió en un gran problema para los altos cargos del gobierno estadounidense. En 2051, sancionaron y luego invadieron México para asegurar sus intereses petrolíferos y gasísticos, antes de que una crisis energética sacudiera el país un año después.

Fue en 2052 cuando las cosas empezaron realmente a descontrolarse en todo el mundo. En abril de ese año comienzan las Guerras de los Recursos, que desembocan en la invasión de Oriente Próximo por parte de una Commonwealth europea con el propósito expreso de asegurar sus yacimientos petrolíferos. Apenas un mes después, las Naciones Unidas se derrumban.

En vista de la espiral de acontecimientos en Europa, Estados Unidos inició el Proyecto Safehouse, un enorme proyecto de construcción diseñado para proteger a la población en caso de guerra nuclear. Estas estructuras se conocerían como Refugios.

Durante esta época se produjeron intercambios limitados de armas nucleares. Las Guerras de los Recursos terminaron en 2060, cuando Oriente Medio se quedó sin petróleo. Ambos bandos quedaron devastados y estalló una enorme guerra civil en toda Europa.

A mediados de la década de 1960, China también estaba desesperada por obtener energía y se mostró agresiva en sus relaciones con Estados Unidos. Al mismo tiempo, ambas partes empezaron a probar nuevas armas nucleares espectacularmente potentes, capaces de destruir vastas extensiones de tierra.

En 2066, China invade Anchorage (Alaska) para apoderarse de sus reservas de petróleo, lo que provoca un enorme conflicto con Estados Unidos. Ambos bandos siguen enfrentándose esporádicamente hasta que Estados Unidos invade China continental en 2074, marcando el principio del fin de lo que queda de civilización.

El 23 de octubre de 2077, a las 9.42 am, se produjeron los primeros ataques nucleares en Pensilvania y Nueva York. En el transcurso de las dos horas siguientes, todas las potencias nucleares del mundo dispararon sus armas, condenando rápidamente al mundo a un futuro sombrío e incierto.

Estos momentos se muestran brevemente en el prólogo de Fallout 4, cuando el protagonista y su familia se dirigen rápidamente a su lugar en la Bóveda 111. Además, la nueva serie de Prime Video muestra este momento, cuando el actor Cooper Howard es testigo del aterrizaje de las primeras cabezas nucleares en Los Ángeles.

Fallout 76

Bethesda

El juego más reciente de Fallout es también el más antiguo en la cronología canónica hasta el momento. El refugio que da nombre a Fallout 76 se abre, y la gran puerta que la separa de los yermos se desliza libre justo 25 años después de que cayeran las bombas, en 2102.

Ambientado en la zona rural de los Apalaches, Fallout 76 es el único MMO de la serie. Gracias a la libertad de elección del jugador, puede ser un poco difícil distinguir los acontecimientos canónicos dentro de su línea temporal. Dicho esto, la mayoría de las narraciones principales que los jugadores completan en su camino hacia el nivel máximo se consideran hechos de la historia de Fallout.

El Refugio 76 contiene algunas de las mejores y más brillantes mentes que quedan en el país. El juego comienza cuando abandonan la relativa seguridad de sus confines para empezar a reconstruir y repoblar Virginia Occidental en un acontecimiento conocido como La Reclamación. En su camino se interpone una nueva clase de criaturas mutadas conocidas como los Calcinados.

El Supervisor, que parece haber pasado por alto las advertencias de la historia reciente, encomienda al jugador la tarea de encontrar armamento nuclear para destruir esta nueva amenaza. La historia culmina en una lucha contra la Reina Bestia Escorpión, que acaba sucumbiendo a la superior potencia de fuego de los residentes del Refugio 76.

Tras matar a la Reina y acabar con la amenaza de los Calcinados, la vida comienza a volver a los Apalaches (a través del DLC Wastelanders). Esto incluye algunas facciones reconocibles de los juegos para un jugador y la nefasta presencia de incursores en Virginia Occidental por primera vez.

El juego también marca la primera aparición de la Hermandad del Acero. Aunque sabemos que se formó mucho antes, inmediatamente después de la Gran Guerra de 2077. Más allá de eso, gran parte del juego se desarrolla de la forma que decida el jugador. Por lo que descifrar la cronología exacta en Fallout 76 es casi imposible.

Fallout

Los acontecimientos del primer juego de la franquicia tienen lugar en 2161, casi 100 años después del lanzamiento de las bombas. Ambientado en el sur de California, sigue a un personaje conocido simplemente como el Morador del Refugio. Desde la relativa seguridad de su hogar en el Refugio 13, se adentra en el desierto para encontrar un chip de agua que funcione y restaurar el sistema de bombeo y filtración del Refugio.

El personaje es canónicamente un varón y, gracias a las memorias del Morador del Refugio, tenemos una idea bastante aproximada del final canónico del juego y del viaje por el camino. Tras reparar con éxito los sistemas de la Bóveda, el protagonista se entera de que una misteriosa figura conocida como el Maestro ha estado secuestrando humanos y convirtiéndolos en Supermutantes con el objetivo de establecer la “unidad” en la zona.

Esto se convierte rápidamente en el hilo conductor del juego, y depende del jugador detener las mutaciones y matar al Maestro en el proceso.

Cronología de Fallout 1

El Morador del Refugio se dirige a la Catedral, mata al Maestro y provoca una explosión que destruye el edificio. El antiguo habitante del Refugio 15 y ahora líder del asentamiento Shady Sands, Aradesh, encarga al Morador del Refugio que rescate a su hija Tandi de una facción conocida como los Khans. Canónicamente, el Morador de la Bóveda lo consigue, matando a todos los miembros de la facción excepto a uno, Darion. El Morador del Refugio se dirige a la Base Militar Mariposa para destruir los depósitos restantes del Virus de Evolución Forzada, creador de mutantes. Lo consigue, pero el Albóndiga original muere. Aradesh y Tandi fundan la Nueva República de California en 2186, convirtiéndose en los dos primeros presidentes de la organización. Darion funda una facción de Phoenix conocida como los Nuevos Khans, que aparecen en la secuela.

Fallout 2

Fallout 2 es la secuela más directa de la serie Fallout, y ofrece importantes hilos narrativos extraídos de los acontecimientos del original. Esto, junto con las confirmaciones de los materiales complementarios y los acontecimientos de juegos posteriores, hace que sea relativamente fácil determinar con exactitud lo que ocurrió.

El juego tiene lugar 80 años después del primero, en 2241, y sigue a un descendiente directo del Morador del Refugio conocido únicamente como el Elegido. Fallout 2 vuelve a estar ambientado en California, con algunas secciones del juego en las que entran en juego los estados vecinos de Oregón y Nevada.

Tras los acontecimientos del primer juego, el Supervisor exilió a los habitantes del Refugio 13 debido a su prolongada exposición al páramo. Desde allí, viajaron al norte, a Oregón, y fundaron un pueblo primitivo conocido como Arroyo, antes de acabar desapareciendo tras escribir unas memorias completas.

La historia del juego comienza justo cuando Arroyo está sufriendo una terrible sequía. El Elegido es seleccionado por los ancianos de la aldea para adentrarse en el páramo y conseguir un Kit de Creación del Jardín del Edén o G.E.C.K, una herramienta capaz de dar vida al árido paisaje.

Cronología de Fallout 2

Finalmente, el Elegido consigue encontrar el Refugio 13 y el G.E.C.K. en su interior. Desgraciadamente, descubre que todo su pueblo ha sido secuestrado por una misteriosa organización conocida como El Enclave. Esta finalmente se revela como los restos del gobierno de los Estados Unidos. Pretenden probar un nuevo agente biológico devastador en los aldeanos, diseñado para acabar con más del 95% de la población restante. Esto dejaría solo a aquellos que han sido específicamente inoculados o que están protegidos de la exposición (como los habitantes del Refugio). Utilizando el PMV Valdez, un viejo barco petrolero, el jugador es capaz de llegar a la base de operaciones del Enclave, una plataforma petrolífera en el Océano Pacífico. Consigue liberar a los ciudadanos de Arroyo y a los residentes del Refugio 13, antes de provocar una fusión en el núcleo del reactor de la plataforma y destruir todo el lugar. El lanzamiento de New Vegas confirma exactamente lo que ocurrió tras la derrota del Enclave en el Oeste. El Elegido utiliza el G.E.C.K. para reconstruir el asentamiento, ahora llamado Nuevo Arroyo, conduciéndolo a un nuevo período de prosperidad.

Fallout 3

Fallout 3 es el primer juego en el que verificar la cronología y el canon exactos resulta enormemente complicado. Afortunadamente, las entregas posteriores han arrojado más luz sobre las aventuras del jugador en el Yermo Capital. Durante mucho tiempo se ha dado por sentado que las decisiones moralmente buenas del juego son las que realmente sucedieron.

El Trotamundos Solitario, parte del Refugio 101, sale en busca de su padre James, tras su desaparición en 2277, exactamente 200 años después del lanzamiento de las bombas. Los dos principales acontecimientos canónicos ocurren en gran parte en la emblemática ciudad de Megaton.

La primera es la decisión del Trotamundos Solitario de desactivar la bomba nuclear en torno a la que se ha construido Megatón. La segunda es que el protagonista decide ayudar a Moira Brown a recopilar datos para la guía de Supervivencia en el Yermo. Esta guía se convierte a su vez en un documento significativo en el universo Fallout.

El juego tiene varios finales y algunos de los hechos reales se prestan a la especulación, pero los siguientes están confirmados como reales.

Cronología de Fallout 3

El Trotamundos Solitario repara y pone en marcha el purificador de agua. Mientras, la Hermandad del Acero elimina con éxito la presencia del Enclave en D.C. Fallout 4 también hace saber que Liberty Prime, el enorme arma autómata de la Hermandad, está siendo reconstruido. Esto se confirma en la expansión Broken Steel, en la que el Enclave consigue derribar el arma. El Trotamundos Solitario y la Hermandad también conquistan la Base Aérea Adams antes de que el protagonista destruya el lugar con un ataque orbital secuestrado. La base se convierte más tarde en el lugar de construcción de la monumental aeronave The Prydwen, que aparece en Fallout 4.

Fallout: New Vegas

New Vegas forma parte de la serie principal en todo menos en el nombre, y sus posibles adiciones a la cronología de Fallout son tan amplias como impactantes. Por desgracia, también es uno de los más difíciles de descifrar, y encontrar acontecimientos confirmados es como buscar una aguja en un pajar.

Sabemos que los acontecimientos de New Vegas comienzan en 2281, sólo cuatro años después de Fallout 3. También es bastante seguro suponer que todo lo relacionado con Robert House, sus intenciones y acciones hasta el encuentro con el Mensajero son correctos.

Antes de que comiencen los acontecimientos del juego, la Legión de César y la República de Nueva California están en conflicto. Gran parte del mismo gira en torno al control del agua potable suministrada por la presa Hoover, que la NCR consiguió retener por poco tras un ataque de la Legión.

La segunda batalla de la presa Hoover también tuvo lugar, pero no sabemos quién salió victorioso. La mayoría cree que ganó el NCR, gracias a varias menciones de la facción en Fallout 4, pero eso podría deberse fácilmente a su extenso legado anterior a los acontecimientos de New Vegas.

La resistencia de Bethesda a confirmar un argumento singular podría estar relacionada con que el juego fue desarrollado por Obsidian Entertainment. Aunque el director del juego, Todd Howard, ha confirmado que hay una versión de los hechos que se ha acordado entre bastidores.

Fallout 4

La ubicación de Fallout 4 en la línea temporal es el juego más complejo de todos. En el momento de escribir estas líneas, entender qué ocurre exactamente cuando el protagonista escapa del Refugio 111 y entra en la Commonwealth es casi imposible.

El juego no cuenta con un sistema de karma, que puede ser un método útil para determinar hacia dónde ven los desarrolladores que se dirige la historia en la línea temporal principal. Además, la presencia de varias facciones importantes y poderes enfrentados complica la situación política.

Lo que sí sabemos es que Fallout 4 tiene lugar en 2287, seis años después de New Vegas. Shaun acaba en el Instituto y los Minutemen encuentran su sitio, justo cuando la Hermandad del Acero llega en serio para imponer su autoridad en Boston y sus alrededores.

El juego cuenta con cuatro finales posibles, que muy recientemente podrían haberse reducido a sólo dos. Los guionistas de la adaptación de Fallout para Prime Video afirman que la serie debe considerarse canon, una afirmación respaldada por Todd Howard y otros miembros de Bethesda.

La serie de televisión comienza en 2296, nueve años después de los acontecimientos de Fallout 4. En ella aparece la aeronave de la Hermandad del Acero, The Prydwen, que es destruida en dos de los finales del juego. Suponiendo que los guionistas estén en lo cierto, podemos descartar ambas conclusiones.

Esto nos deja dos opciones. En la primera, el jugador elige ponerse del lado de los Minutemen, mientras que la Hermandad del Acero y el Ferrocarril coexisten pacíficamente tras la destrucción del Instituto. En la otra, el protagonista se alinea con la Hermandad y destruye el Ferrocarril.

La primera parece más probable, pero no hay pruebas que refuten completamente ninguno de los dos resultados. Esto nos pone al día en los juegos. Si aún no has visto la serie de televisión de Fallout, te avisamos de que se avecinan spoilers.

Fallout (TV)

La serie de televisión de Fallout aportó mucho a la historia de los juegos. Los espectadores pudieron ver las bombas caer sobre Los Ángeles por primera vez antes de que la serie diera un salto de más de 200 años. Al final de la primera temporada, la línea temporal se extendió hasta 2297, lo más lejos que nos hemos podido aventurar en el universo Fallout.

Sin desglosar toda la narrativa, algunos sucesos tienen importantes repercusiones en acontecimientos y lugares de los juegos. El ejemplo más claro es el destino del asentamiento de Shady Sands, que aparece en el primer juego antes de convertirse en la capital de la NCR.

El episodio final de la serie muestra la destrucción de Shady Sands a manos del supervisor Hank MacLean, empleado secreto de Vault-Tec antes de la guerra. El momento exacto en que esto sucede no está claro, pero Todd Howard confirmó recientemente que fue muy poco después de los acontecimientos de New Vegas, en 2281.

La serie no confirma el destino final del NCR, aunque parece que los años transcurridos desde New Vegas han sido especialmente duros, a pesar de su probable victoria en la presa Hoover. El plano final también muestra la franja con un aspecto más deteriorado, pero tampoco está claro qué ha ocurrido exactamente.

Ahora ya conoces toda la cronología de Fallout, así que puedes jugar a los juegos o ver la serie con un conocimiento completo de la saga.