¿Cuándo termina el Pase de Batalla de la Temporada 1 de The Finals?

The Finals es el nuevo shooter multijugador en primera persona que a través de su pase de batalla tendrá un contenido que podremos ir desbloqueando a medida que vayamos jugando, y si quieres saber cuándo termina la temporada 1 solo tienes que seguir leyendo.

The Finals se lanzó de forma sorpresa el 7 de diciembre de 2023 y, a pesar de algunas quejas sobre el rendimiento del juego, la comunidad está bastante contenta gracias a su diseño y entorno destructible.

Como la mayoría de los títulos online, The Finals también contará con contenido estacional que ira rotando a medida que pasen las temporadas. Con el pase de batalla ya activo te contamos cuándo terminará la temporada 1 de The Finals.

Fecha de finalización de la Temporada 1 de The Finals

El pase de batalla de la temporada 1 de The Finals se puso en marcha el 7 de diciembre de 2023, el mismo día en que salió a la venta el juego, y estará vigente durante los próximos 96 días. Es decir, que tenemos tiempo suficiente a desbloquear cada nivel y reclamar todas las recompensas disponibles.

Asimismo, recuerda que el pase de batalla tiene dos tipos de recompensas. Por un lado, está la gratuita cuyas recompensas están disponibles para todos los usuarios. Y por otro la premium en la que tendremos que usar dinero real. No obstante, esta da una gran cantidad de cosméticos tanto de armas como para nuestro personaje.

¿Tiene fecha de inicio la segunda temporada de The Finals?

Al momento de escribir estas líneas la temporada 1 de The Finals no tiene fecha exacta. No obstante, todo indica que terminaría el 12 de marzo de 2024 solo por la duración de los días. A pesar de ello, siempre existe la posibilidad de que algo cambie.

Cuando tengamos la fecha exacta actualizaremos la noticia para que no te pierdas nada. ¡Estad atentos!