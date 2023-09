¿Cuántas personas juegan a Guild Wars 2? Recuento de jugadores (septiembre 2023)

Con más de una década a sus espaldas, Guild Wars 2 sigue en activo con una base de usuarios bastante activa, y si te preguntas cuántos jugadores siguen jugando te traemos este recuento en septiembre 2023.

Todo el mundo sabe lo competitivo que son los juegos de MMORPG y es que en el mercado actualmente tenemos diferentes nombres como Elder Scrolls Online, Lost Ark y New World. Sin embargo, con tantos MMO, Guild Wars 2 puede haber caído para muchos en el olvido.

No obstante, a pesar de que no tenga tanta atención por parte del público, Guild Wars 2 no está muerto como bien refleja el contador de jugadores en septiembre de 2023.

Arenanet

Cuántos jugadores tiene Guild Wars 2: recuento mensual

Durante el mes de agosto de 2023, se estima que alrededor de 354 690 jugadores iniciaron sesión en Guild Wars 2 cada día, con un número de jugadores estable en comparación con las cifras de julio, según recoge la plataforma de MMO Populations.

Teniendo en cuenta que “las cifras de jugadores e inicios de sesión diarios son estimaciones basadas en el número de suscriptores y números online“, conviene recordar que se trata de meras estimaciones, ya que Arenanet no ha hecho público ningún número.

Cuánta gente juega a Guild Wars 2: recuento diario

Las cifras de los últimos 30 días indican que el mayor número de inicios de sesión en un día fue de 532 047 el 7 de septiembre y el menor de 17 769 el 3 de agosto.

Arenanet

La población de Guild Wars 2 comparada con la de sus competidores

Con todas las miradas puestas en el declive de World of Warcraft y New World, ¿qué tal le va a Guild Wars 2 en comparación con los otros grandes MMO de la industria?

MMORPG Número total de jugadores Baldur’s Gate III 4,00 millones Old School RuneScape 1,5 millones Path of Exile 1,46 millones World of Warcraft Classic 1,39 millones Diablo IV 1,38 millones World of Warcraft 1,23 millones Final Fantasy XIV Online 871 mil RuneScape 697 mil Destiny 2 420 mil Guild Wars 2 354 mil Lost Ark 302 mil The Elder Scrolls Online 219 mil

Aunque Guild Wars 2 va por detrás de algunos de sus mayores competidores, un recuento de más de 18 millones de jugadores no es nada desdeñable.

¿Es Guild Wars 2 un juego muerto?

A pesar de no estar en la boca de todo el mundo, está más que claro que Guild Wars 2 no está muerto, siendo así uno de los MMORPG más grandes del mercado y recibiendo actualizaciones y expansiones durante los últimos meses.

La base de jugadores se mantiene fuerte y el número de jugadores sigue aumentando, rivalizando con juegos de la talla de New World, Lost Ark y Elder Scrolls Online.