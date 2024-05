¿Cuántas personas juegan Gray Zone Warfare? Contador de jugadores (2024)

A pesar de haberse lanzado en acceso anticipado, Gray Zone Warfare está arrasando pero ¿cuántas personas juegan Gray Zone Warfare en 2024? En este artículo de conteo de jugadores responderemos tu duda.

Gray Zone Warfare es un juego que llegó con gran aclamación al convertirse en uno de los títulos más vendidos de Steam por el momento. Y es que más allá de errores a la hora de jugarlo está arrasando con sus misiones.

Y con tanto hype seguramente te estés preguntando cuál es su base de jugadores por lo que sigue leyendo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Cantidad de personas que juegan Gray Zone Warfare (2024)

A fecha de 8 de mayo de 2024, Gray Zone Warfare cuenta con 72,548 jugadores simultáneos según Steamdb. Esto lo convierte en el 20º juego más jugado actualmente en Steam.

Evidentemente con su lanzamiento la cifra del juego se ha ha subido como la espuma llegando a aumentar un 8.4% desde los últimos días de abril a los primeros días de mayo.

A pesar de los buenos números Gray Zone Warfare no ha superado a Counter-Strike 2, Apex Legends o Dota 2. No obstante, al ser un título tan reciente es lógico que todavía no alcance a sus competidores.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque muchos atisban que podrían suceder ya que el lanzamiento de Gray Zone Warfare ha sido un éxito rotundo para Madfinger Games. Esto se evidencia aún más con el anuncio de que el juego ha vendido 400,000 copias hasta el 2 de mayo, una hazaña impresionante considerando que aún se encuentra en acceso anticipado.

Conforme Gray Zone continúe su trayectoria en las primeras semanas de lanzamiento, es muy probable que experimente un crecimiento tanto en su base de jugadores como en sus picos de ventas. Estaremos atentos a cualquier desarrollo significativo y te mantendremos informado.

No dejes de visitarnos para estar al día de tus videojuegos favoritos.

El artículo continúa después del anuncio.