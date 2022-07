Diablo Immortal Temporada 2: fecha de inicio, pase de batalla, notas del parche

La primera temporada problemática de Diablo Immortal está llegando a su fin. Aquí está todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de Diablo Immortal.

Desde su lanzamiento, Diablo Immortal ha tenido un comienzo muy inestable. El juego tuvo una respuesta tibia incluso cuando se anunció por primera vez, pero sus primeras semanas han estado sumidas en la controversia y algunos jugadores han tenido una experiencia verdaderamente infernal . La pregunta es, ¿continuará esto en la temporada 2?

Si bien la mayoría de los fans de Diablo esperan Diablo 4, muchos también esperan que Diablo Immortal pueda recuperarse. Sin embargo, muchos jugadores ya han tirado la toalla, descontentos con la dependencia del juego de las microtransacciones y la mecánica de pago para ganar.

Con la temporada 2 de Diablo Immortal en el horizonte, ¿será esto suficiente para tentarlos de regreso? Aquí está todo lo que sabemos sobre la nueva temporada.

Diablo Immortal Season 2 comienza el 7 de julio o puede ser el 8 de julio, según la zona horaria en la que te encuentres.

Sin embargo, Blizzard aún no ha publicado una ventana de tiempo de lanzamiento oficial para las distintas regiones. Lo actualizaremos tan pronto como se confirme esta información. Aunque, el contenido se agrega al juego antes de que comience la temporada 2.

El CM PezRadar habló sobre el lanzamiento de Diablo Immortal Season 2 en uno de los muchos subreddits del juego sobre el tiempo de inactividad, aún por confirmarse.

