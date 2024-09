DLC de Risk of Rain 2: ¿Qué mejoras añade?

A pesar de todos los problemas con la salida del DLC de Risk of Rain 2, el juego implementa una serie de mejoras que mejoran considerablemente el juego base.

Risk of Rain 2 se ha coronado como uno de los mejores roguelike tanto en Steam como entre la comunidad de videojuegos. Por ello, cualquier tipo de nuevo contenido triunfa entre los jugadores.

Sin embargo, la salida de Seekers of the Storm ha venido con varios problemas que los desarrolladores han tenido que ponerse rápidamente manos a la obra. Más allá de ello, las mejoras que añade hacen aún mejor al título.

Risk of Rain 2 DLC Seekers of the Storm: todas las mejoras del juego

Entre las mejoras que el DLC de Seekers of the Storm añade a Risk of Rain 2 está las descripciones de los objetos, el indicador al descubrir un teletransportador o opciones para revivir en el multijugador entre otras muchas.

Alternar el control del Artificer

Si hay algo que llevaba la comunidad pidiendo desde hacía bastante era la posibilidad de cambiar el control del personaje de Artificer.

Para ello vamos a los ajustes del juego y activamos “activar el control de Artificer”. De esta forma, ya no hará falta mantener los dedos en la opción de saltar para mantenernos en el aire.

Al activarlo simplemente tendremos que darle una vez y el personaje se mantendrá flotando solo.

La inspección de objetos

En el juego base de Risk of Rain 2 los objetos tenían una descripción general y no daban más detalle de qué hacían. Básicamente teníamos que descubrirlo nosotros mismos jugando.

Con el DLC de Risk of Rain 2 Seeker of the Storm nos dan toda la información de lo que hacen además de pausarnos la partida.

Hopoo Games

Claridad y aviso en el teletransportador

Otras opciones que se han activado dentro del juego es que podemos activar un indicador al encontrar un teletransportador y activar el escalado de partículas del teletransportador.

Es decir, a partir de ahora jugando al DLC cualquier jugador podrá ver el teletransportador que hayamos descubierto. Igualmente, las partículas harán destacar aún más el objeto para que podamos verlo sin problema.

Nuevas opciones de nivel contra Mithrix

Con el DLC Risk of Rain 2 ha añadido una variación al quinto nivel para que no siempre terminemos en la Pradera Celeste. De forma general, el nuevo espacio es más vertical en comparación con el anterior.

Nuevas formas para terminar con la “run”

Antes del DLC de Seekers of the Storm en Risk of Rain 2 solo teníamos 4 formas de terminar una “run”.

Ahora por suerte el DLC ha añadido una quinta opción donde tendremos que seguir el camino de los Portales Verdes para llegar al Primer Meridiano y derrotar al Falso Hijo antes de colocar un objeto en el Altar para experimentar con el “Renacido”.

Hopoo Games

Nuevos aspectos para los personajes

Junto a los nuevos supervivientes tenemos 13 nuevos aspectos para cada uno de los personajes. Lo desbloquearemos una vez derrotemos al Hijo Falso en cualquier dificultad. Y creednos, es más difícil de lo que aparenta.

Además, lo bueno es que ninguna de ellas son un croma sino un aspecto completamente diferente.

Opciones de revivir en el multijugador

A partir de ahora podemos revivir de diferentes formas en el multijugador y no esperar a la siguiente partida para volver a la partida. Además, una vez que resucitemos mantendremos todo el equipamiento que teníamos previamente

Las formas de revivir son:

Habilidad del Seeker para revivir

Objeto de equipo “Semilla de vida”

Santuario de la formación.

¡Y ya está! Estas son todas las mejores que incluye el DLC de Risk of Rain 2. No dejes de visitarnos para estar al tanto de todo lo que ocurre entre tus videojuegos favoritos.

