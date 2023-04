Donde encontrar fusibles en Dead Island 2

Es posible que te estés preguntando en Dead Island 2 cómo conseguir fusibles. La buena noticia es que sabemos cómo hacerlo, y también podemos decirte para qué sirven.

Hay tantos aspectos en el juego y la durabilidad de Dead Island 2 que te hacen querer seguir jugando. Ya sea una misión más o una secundaria adicional, hay mucho contenido que encontrar escondido en las calles de Hell-A.

Cuando no estés esquivando la brutal fuerza de otro aplastador, podrías encontrar áreas bloqueadas. Por lo general, estos lugares tendrán un circuito eléctrico abierto cerca que te pedirá un fusible.

Si aún no has encontrado un fusible o no sabes dónde utilizarlos, nuestra guía rápida y sencilla de Dead Island 2 debería resolver todos tus problemas.

¿Para qué sirven los fusibles en Dead Island 2?

Los fusibles abren puertas y caminos bloqueados en Dead Island 2 y, por lo general, te llevan a un pequeño tesoro de recompensas, dinero y armas poderosas.

Una vez que te acerques a una de estas áreas bloqueadas, ese lugar debería quedar marcado permanentemente en tu mapa en caso de que necesites regresar más tarde con un fusible.

Para utilizar uno, simplemente acércate a la caja de fusibles y presiona el botón de acción cuando se te indique. Se sacará automáticamente de tu inventario y se insertará en la caja. Al hacer esto, se abrirá la puerta, la verja o cualquier otro obstáculo que pueda haber.

¿Cómo obtener fusibles en Dead Island 2?

La única forma de conseguir fusibles es comprándolos a un comerciante por $1,500 cada uno.

Puedes encontrar a estos vendedores repartidos por diversas áreas del juego. El primero con el que te encontrarás es Carlos en la casa de Emma Jaunt, cerca del comienzo del juego.

Solo puedes llevar hasta tres fusibles en un momento dado, así que asegúrate de utilizarlos una vez que los hayas obtenido para que puedas abastecerte de más.