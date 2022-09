EA Motive anuncia un nuevo juego de Iron Man: fecha, gameplay y más

. Last updated: 2022-09-21T14:14:43

EA Motive está trabajando en un nuevo juego de Iron Man con Marvel, por lo que si está buscando especulaciones sobre la ventana de lanzamiento, plataformas y detalles del juego, aquí tiene todo lo que necesita saber sobre la próxima aventura de Tony Stark.

Prepárate para hacer estallar tus repulsores y surcar los cielos, ya que Marvel le está dando a Tony Stark una nueva aventura de juego. Los desarrolladores de la nueva versión de Dead Space, EA Motive, están trayendo a los jugadores un nuevo juego de Iron Man, que verá al Vengador enfrentar amenazas emocionantes como nunca antes.

Si estás listo para vestirte y salvar el mundo con Jarvis, lo tenemos cubierto con todos los detalles sobre el nuevo juego de Iron Man de EA.

Fecha de lanzamiento para el nuevo juego de Iron Man

Actualmente no hay un lanzamiento especificado para el juego de Iron Man. La próxima aventura de Marvel se encuentra en la fase de preproducción, que contará con el equipo de desarrollo dirigido por Olivier Proulx. Proulx trabajó anteriormente en Guardians of The Galaxy para Eidos Montreal.

Como el juego aún no ha entrado en plena producción, estimamos que Iron Man de EA se lanzará en 2025 como muy pronto.

Proulx expresó en un comunicado que “es un honor y un privilegio tener la oportunidad de hacer un videojuego basado en uno de los superhéroes más icónicos del entretenimiento actual”.

“Tenemos una gran oportunidad de crear una historia nueva y única que podamos llamar nuestra. Marvel nos anima a crear algo nuevo. Tenemos mucha libertad, lo cual es muy atractivo para el equipo”.

¿En qué plataformas estará?

Aunque no se han confirmado plataformas para el nuevo título de Marvel, esperamos que se lance en PlayStation 5 , Xbox Series S|X y PC . No está claro si el juego tendrá en cuenta las generaciones anteriores en el momento del lanzamiento.

Detalles del gameplay

El próximo juego de Iron Man será una aventura en tercera persona para un solo jugador que promete acción vertiginosa, al estilo típico de Marvel.

Bill Roseman, director creativo y presidente de Marvel Games, dijo que “estamos encantados de colaborar con el talentoso equipo de Motive Studio para traer su visión original de uno de los personajes más importantes, poderosos y queridos de Marvel”.

“Su experiencia en la entrega de mundos de entretenimiento establecidos y un gameplay emocionante, combinado con su auténtica pasión por el icono blindado, impulsará nuestra búsqueda para entregar una carta de amor a un héroe legendario en la forma del último videojuego de Iron Man”.

Hablando con GamesIndustry.biz, Roseman también dijo que “Cada decisión que (el equipo de Motive) está tomando sobre su universo Marvel, su Tony Stark, su Iron Man… lo están construyendo desde cero”.

“No quiero decir qué hay y qué no hay en este juego, pero por ejemplo, está SHIELD, Hydra, está el Daily Bugle, están estos diferentes países que existen. Estos son los bloques de construcción que forman el universo Marvel. Lo hacen sentir como una verdadera historia de Marvel”.

Estamos deseando conocer más detalles, y os traeremos todas las novedades.