El battle royale de Final Fantasy VII cierra sus puertas: otro fracaso para Square Enix

Square Enix ha confirmado que FFVII The First Soldier, un juego de Final Fantasy VII Battle Royale, cerrará sus servidores, al igual que Babylon’s Fall.

En un tweet, la cuenta oficial de FFVII The First Soldier ha revelado que el juego finalizará a principios del próximo año y cerrará sus servidores el 11 de enero de 2023. El título es un juego de Final Fantasy Battle Royale ambientado en el universo de FFVII y ve los jugadores seleccionan un personaje y luchan contra los avatares de otros jugadores.

Como juego gratuito para dispositivos móviles , FFVII The First Soldier no se lanzó en las principales consolas y solo se lanzó en noviembre de 2021, lo que significa que el juego tendrá poco más de un año cuando finalice el soporte.

First Soldier ha sido el battle royale de Final Fantasy VII

Otro battle royale de Square Enix que fracasa, aunque sea parte de Final Fantasy VII

Este no es el primer juego multijugador de Square Enix que finaliza prematuramente, ya que Babylon’s Fall también anunció que sus servidores cerrarán en febrero de 2023.

Babylon’s Fall fue criticado duramente tras su lanzamiento, mientras que el juego Final Fantasy Battle Royale recibió críticas mixtas, pero ha tenido problemas para mantener a los jugadores dentro desde su lanzamiento en noviembre de 2021.

Hablando sobre la finalización del soporte para el juego, Square Enix dijo en Twitter:

“A pesar de todos nuestros esfuerzos para brindar actualizaciones periódicas con contenido nuevo y emocionante, no hemos podido dar la experiencia que esperábamos y que todos vosotros merecéis, por lo que hemos tomado la decisión extremadamente difícil de finalizar el servicio para Final Fantasy VII The First Soldier”.

Los servidores permanecerán activos hasta enero de 2023, pero no esperamos que el juego reciba mucho soporte (si es que recibe alguno) en los meses restantes.