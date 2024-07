Elden Ring: cómo derrotar a Radahn, consorte de Miquella en Shadow of the Erdtree

Puedes pensar que ya luchaste contra este jefe en el juego base, pero no te confundas, Radahn, consorte de Miquella es el enemigo final del DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree y acá te decimos cómo vencerlo.

En Elden Ring pudimos luchar contra Radahn, Azote de las Estrellas, pero en Shadow of the Erdtree lucharemos contra Radahn, consorte de Miquella, y aunque suenan similares, son dos enemigos distintos. Resulta que este guerrero luchó contra Melania y no solo es el seguidor número uno de Miquella… es nada más y nada menos que su consorte prometido.

Acá te vamos a compartir consejos para derrotarlo, te hablaremos de su ubicación, recompensas y más así que, ¡vamos tras él!

Contenido

Dónde encontrar a Radahn, consorte de Miquella en el DLC de Elden Ring

Para poder luchar contra el temido jefe final del juego, tendrás que aventurarte en la zona del mapa llamada Enir-Ilim. Luego tendrás que subir la imponente Escalina de la Puerta Divina para poder accesder al lugar donde te espera el poderoso Radahn.

FROMSOFTWARE Radahn, consorte de Miquella es el jefe final y no está solo… Debes ir muy bien preparado.

Te recomendamos estar preparado, es decir, lleva tus mejores equipos, habilidades y cárgate de recursos que mejoren tu salud y resistencia. Ten presente que se trata del jefe final, así que te espera un enfrentamiento de proporciones épicas.

Cómo derrotar a Radahn, consorte de Miquella en Shadow of the Erdtree

Debes tener presente que la batalla contra este jefe consta de dos fases, la primera es corta de duración pero bastante agresiva. La segunda es más larga y estará llena de ataques brutales y devastadores.

Si deseas tener una estadística de valor alta, puedes reiniciar tus estadísticas con Rennala en Raya Lucaria, de esta forma evitarás morir de un solo golpe. También podrías equiparte con el Medallón de Ámbar Carmesí +3.

Tendrás que haber completado las misiones de Thioller y Ansbach para invocalos en la pelea. También invoca tu Lágrima Mimética y usa armas y habilidades que causen hemorragia, ya que el jefe es más vulnerable a esto.

Ahora que tienes tus preparativos, vamos a por él.

Fase 1: La Furia de Radahn

En su primera fase, Radahn será bastante agresivo, toda una fuerza imparable. Tan solo pisas la arena y se lanzará para hacerte añicos y te impedirá invocar a tu espíritu. Acá tendrás que estudiar bien sus movimientos y seguir el ritmo para aprovechar ese pequeño momento de calma para invocar a tu Lágrima.

Radahn es rápido y sus ataques de gravedad son letales. Tendrás que esquivar sus ataques lo más que puedas y contraataca cuando sientas que es conveniente. También aprovecha esos pequeños momentos para recuperarte. Si invocaste aliados lo mejor es atacar al jefe de Elden Ring por la espalda mientras tus fieles ayudantes lo distraen. Recuerda usar armas que generen hemorragias, no te olvides de esto ya que o va a debilitar un montón.

Fase 2: La Danza de Luz y Oscuridad

Cuando Radahn esté débil y no tenga tanta salud, ahí es cuando se viene lo más complicado ya que Miquella va a unirse a la batalla, esto significa que habrán ataques de luz y pilares sagrados sumados a los del jefe principal. Enfrentarte a ambs podrá parecer difícil, y sí, es un reto. Acá es cuestión de llevar un ritmo.

Estudia los movimientos y ataques de ambos para saber cómo y cuándo atacar. Hay un punto en la lucha donde el enemigo se transforma en un meteorito, así que te recomendamos alejarte por todos ls medios de este cundo veas que se está preparando.

Miquella por otra parte vendrá hacia ti para darte un abrazo y susurrarte cosas al oído. Cuando hace esto es porque te ha marcado y si por casualidad vuelve hacerlo, te matará sin piedad. Lo único bueno de esto es que podrás acceder a un nuevo gesto.

Esta lucha es incluso más difícil que la de Messmer el Empalador y la segunda fase va a poner a prueba tu paciencia y conocimientos de todo lo que has aprendido durante tus travesías en las Tierras Intermedias y Sombrías. Pero estamos seguros de que poco a poco irás agarrándole el truco.

Recompensas por derrotar a Radahn, consorte de Miquella en Shadow of the Erdtree

Cuando logres derrotar a este jefe del DLC de Elden Ring vas a poder hacerte con estas recompensas:

Recuerdo de un dios y un señor

Cinta de luz (luego de ver el recuerdo final)

500.000 runas

¡Y esto es todo! Esperamos que te haya servido de mucho. Recuerda que tenemos más guías de Shdow of the Erdtree que facilitarán tu progresión por las Tierras Sombrías. Acá te enseñamos cómo derrotar a Midra, Señor de la Llama Frenética, los 10 objetos de Elden Ring para hacer que Shadow of the Erdtree sea más fácil o cómo derrotar a los seguidores de Miquella en Shadow of the Erdtree.