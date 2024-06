Elden Ring: cómo derrotar a los seguidores de Miquella en Shadow of the Erdtree

A medida que te acerques al jefe final del DLC Elden Ring, te enfrentarás a algunas caras conocidas. Aquí te contamos cómo derrotar a los Seguidores de Miquella en Shadow of the Erdtree.

Aquellos que siguen las misiones de Leda y su aliada en el DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, pueden haber notado tensiones en el grupo. Leda se ha vuelto paranoica y podría haber intentado matar a Hornsent y Ansbach debido a su lealtad pasada a Mohg, Señor de la Sangre.

La dificultad de la batalla contra los Seguidores de Miquella varía según las decisiones que tomes a lo largo del DLC. La cantidad y la identidad de los enemigos que enfrentarás dependen de tus acciones en las misiones previas.

Prepárate para la batalla contra los seguidores de Miquella

A diferencia de cualquier otro jefe secundario en Shadow of the Erdtree, la batalla con los Seguidores de Miquella puede variar dependiendo de qué personajes siguen vivos y con quiénes te has hecho amigo durante el camino.

La batalla puede ser entre tú y cinco Seguidores de Miquella, que son:

Hoja Seca Dane

Melena Roja Freyja

Leda

Hornsent

Moore

Leda y Dane siempre se unirán a esta lucha. Sin embargo, puedes eliminar a Hornsent, Freyja y Moore de la batalla tomando ciertas decisiones al principio de la historia.

Elimina a Moore antes

En el caso de Moore, dile que “permanezca triste para siempre” cuando te pide tu opinión. Este pésimo consejo provoca la muerte prematura de Moore y también le impide participar en la batalla más adelante.

Ignorar su diálogo también es como una forma de evitar que tome parte en la batalla, pero se ha unido en otros casos. La forma más segura de eliminarlo, es darle un mal consejo.

Moore dejará su equipo para que lo saquees y puedes llevarte su Oso de Campana a la Bodega de la Mesa Redonda para seguir teniendo acceso a su tienda.

Si le das un buen consejo a Moore en esta interacción, te dirá lo mucho que le gustas y seguirá viviendo. Sin embargo, más tarde será manipulado por Leda para que te ataque, obligándote a matarlo.

Si ignoras la búsqueda de Moore y no entablas conversación con él, será reclutado por Leda por defecto. También puedes atacar a Moore y a sus aliados, terminando sus misiones y declarándoles la guerra antes de tiempo.

Elimina a Hornsent antes

Hornsent también puede ser eliminado de la batalla antes de tiempo asesinándolo para la (cada vez más) paranoica Leda. O si te pones de su lado, luchas contra Leda y traicionas a la facción, y luego lo llamas para que te ayude a luchar contra Messmer.

Por desgracia, aunque le ayudaste contra su antiguo aliado desquiciado y juntos mataron a un semidiós, Hornsent es incapaz de perdonarte por ser un seguidor de los Erdtree.

Más tarde te invadirá mientras exploras las Ruinas de Rauh. Esto te obliga a matarlo, poniendo fin a su alianza, pero también le impide ayudar a Leda más tarde.

Si vas a las Ruinas Rauh antes de matar a Messmer, o te niegas a tomar partido en la disputa entre Leda y Hornsent, ella acabará volviendo a centrarse en Ansbach. Esto significará que Hornsent permanece leal a los Seguidores de Miquella y te atacará junto al resto de ellos.

FROMSOFTWARE Los seguidores de Miquella entrarán uno a uno en la arena.

NPCs disponibles para invocarse

Hay dos aliados que podrás invocar y que te pueden ayudar a luchar contra los seguidores de Miquella. Estos son:

Ser Ansbach

Cuando Leda decida que Ansbach es enemigo de Miquella, te pedirá que la ayudes a atacarlo. Si usas el Almacén, Primer Piso Lugar de Gracia en la Fortaleza Sombría, y visitas a Ansbach en la biblioteca, tendrás la opción de invadirlo o defenderlo.

Para invadirlo, usa el signo de invocación rojo, pero para salvarle de Leda, usa el dorado y ayúdale a derrotarla. Esta batalla es relativamente sencilla, ya que son dos contra Leda.

Tras agotar su diálogo después de la batalla, tendrás la opción de invocar a Ansbach cuando Leda lance su desafío. Para conseguir su ayuda, usa su signo de invocación dorado, y Ansbach se unirá al combate poco después de que comience. Este Caballero de Sangre también te ayudará contra el jefe final.

Si Ansbach ha muerto antes, podrás invocar a un aliado conocido como el Noble Sanguinario Nataan para que te ayude contra Leda y su equipo. Presumiblemente, se trata de otro antiguo seguidor de Mohg que busca vengarse de Miquella por lo que se está haciendo con los restos de su maestro… pronto lo descubrirás.

Thiollier

Aunque no forma parte del grupo de Leda, Thiollier también puede unirse a ti en la batalla contra los Seguidores de Miquella. Para reclutarlo, simplemente completa su misión que comienza cuando te encuentras con él en el Lugar de Gracia, Cruz del Camino del Pilar.

Desde aquí tendrás que visitar la Fosa del Ataúd de Piedra, derrotar al Caballero Putrefacto y encontrarte con Santa Trina. Una vez completada esta misión, podrás invocar a Thiollier para que te ayude a ti y a Ansbach a luchar contra los locos seguidores de Miquella.

Thiollier también te ayudará contra el jefe final, al igual que Ansbach. Recuerda que tendrás que reclutar a Thiollier antes de llegar a Enir-Ilim, de lo contrario, su misión se bloqueará y el NPC desaparecerá.

Ubicación de los Seguidores de Miquella en Shadow of the Erdtree

Esta pelea tiene lugar en Enir-Ilim. Desde la Antesala de la Cámara de Limpieza, acércate a la gran sala redonda y verás una figura a lo lejos. Se trata de Leda, que empezará a burlarse de ti y a lanzarte sus habituales acusaciones paranoicas. Luego desaparecerá y dejará una señal roja para que la sigas.

Aunque puedes ignorar el desafío de Leda, pero esto no tiene mucho sentido. También hay algunas recompensas interesantes que encontrar después de esta batalla y que te permitirán avanzar en las misiones de Ansbach y Thiollier, asegurándote de que pueden ser invocados para el jefe final.

Si quieres tener aliados, te recomendamos que los lleves porque te van a superar en número, utiliza primero las señales de invocación doradas, una para Thiollier y otra para Ansbach. Luego usa la señal de invocación roja para invadir a Leda. Los seguidores de Miquella invadirán uno a uno hasta que todos hayan entrado en combate.

Si deseas tener más apoyo, ahora es el momento de invocar a tus Invocaciones Espirituales. Te ayudarán a luchar hasta que lleguen tus aliados y evitarán que te invadan. Puedes usar una Lágrima Mimética.

FROMSOFTWARE Los NPC aliados harán la diferencia en esta batalla.

Cómo vencer a los seguidores de Miquella en Elden Ring

Para esta guía, vamos a suponer que todos los Seguidores de Miquella están vivos y que has reclutado a ambos NPC aliados. Así podremos predecir quién entrará en la batalla por orden.

Si está vivo, Hornsent invadirá primero, seguido por Freyja. Si Hornsent murió antes de esta batalla, entonces Freyja te invadirá primero.

Sea quien sea el primero en entrar en combate, intenta conseguir una ventaja reduciéndolo rápidamente antes de que lleguen sus refuerzos.

Puedes atacar al primer NPC con tu Lágrima mímica, luego infligirle una hemorragia y matarlo antes de que pudiera hacer uso de sus refuerzos. Sin embargo, sólo podrás hacerlo una vez, ya que las cosas pronto se volverán caóticas. Pero matar rápidamente al primer invasor te dará ventaja cuando lleguen otros combatientes.

Si está vivo, Moore será el siguiente en llegar, reforzando las fuerzas enemigas. Poco después, Ansbach llegará para apoyarte, nivelando el campo de juego o poniendo al equipo contrario en desventaja, especialmente si el primer invasor ya está muerto. Hoja Seca Dane llegará segundos después de Ansbach, por lo que tu ventaja no durará mucho.

La Caballera Leda será la siguiente en llegar. Nuestro consejo es que la ignores y te centres en los que ya están debilitados. Es aconsejable acabar con ellos y eliminarlos del campo mientras ya tengan una barra de salud reducida. Intenta centrarte en un NPC cada vez, eliminándolos metódicamente.

Por último, si lo has reclutado, Thiollier entrará en combate para apoyarte. Si solo tienes que enfrentarte a Freyja, Dane y Leda, esta batalla será relativamente fácil, sobre todo con tus dos aliados y las Invocaciones Espirituales. Pero si tienes que enfrentarte a los cinco NPC, será considerablemente más difícil.

Una estrategia útil es atacar a cada enemigo de uno en uno. Esto abrumará a cada enemigo y pronto, sólo quedará Leda.

Sin embargo, ten en cuenta que si te enfrentas a este jefe sin aliados y con el equipo de Leda al completo, es una batalla muy complicada. Aquellos que se burlan de las invocaciones de espíritus y de los aliados NPC tendrán que replantearse su postura.

Debilidades de los seguidores de Miquella

Como los Seguidores de Miquella no son un combate contra un jefe tradicional en Elden Ring, sino más bien una batalla entre NPCs, cada combatiente no tiene una lista confirmada de debilidades, al menos en cuanto a puntos débiles elementales.

Sin embargo, descubrimos que cada NPC era muy susceptible a Hemorragia, Pudrición Escarlata y Veneno. La acumulación de hemorragia causa un daño masivo a algunos, lo que permite acabar con ellos rápidamente.

Recompensas

Como se trata de una batalla opcional en este juego, el principal atractivo son las recompensas que se ofrecen, que son abundantes después de que hayan muerto los cinco personajes.

Cuando Leda caiga, te recompensarán con la espada de Leda antes de transportarte de vuelta a tu mundo.

Cuando vuelvas a tu mundo, te recibirán los cadáveres de tus enemigos esparcidos por todo el campo de batalla. Tómate un momento para apreciar su trágico destino y luego saquea alegremente sus cadáveres para conseguir las siguientes recompensas:

Freyja:

Espada de Freyja

Yelmo de Freyja

Armadura de Freyja

Guanteletes de Freyja

Grebas de Freyja

Hornsent:

Falx

Máscara de oruga

Túnica de cordón trenzado

Brazales trenzados

Taparrabos Sucio

Moore:

Cojinete de campana Moore

Escudo Verdigris

Casco Verdigris

Armadura Verdigris

Guanteletes Verdigris

Grebas Verdigris

Leda:

Yelmo de caballero juramentado

Guanteletes de caballero juramentado

Grebas de caballero juramentado

Armadura de Leda

Tras la batalla, dirígete a la siguiente zona y habla con Ansbach. Se enfrentará a ti por la muerte de Mohg, pero no temas, no te atacará. En su lugar, encontrarás sus signos de invocación y los de Thiollier fuera de la arena del jefe final.

Y esto es todo lo que tienes que saber, esperamos que te haya sido de gran ayuda. Aprovecha y conoce más guías del DLC de Elden Ring como: derrotar al Dragón de Pico Escarpado, cómo completar la misión de Ranni o cómo derrotar al Comandante Gaius.

