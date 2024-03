¿Estará Marvel Rivals en Nintendo Switch?

Marvel Rivals es un próximo shooter PvP del mismo estilo que Overwatch, pero ¿llegará a Nintendo Switch? Sigue leyendo para averiguarlo.

Marvel Rivals es una nueva experiencia multijugador, que la comunidad de jugadores ya está comparando con Overwatch y otros populares juegos PvP. Para los fans de Marvel, este próximo título supone un cambio con respecto a las experiencias para un solo jugador en las que se han centrado Insomniac Games y otros desarrolladores.

Marvel Rivals será una experiencia shooter 6v6, que permitirá a los jugadores tomar el control de varios héroes de Marvel y enfrentarse entre sí.

Con la expectación por el próximo lanzamiento, muchos quieren saber si Marvel Rivals llegará a Nintendo Switch.

¿Saldrá Marvel Rivals en Nintendo Switch?

Marvel Rivals no saldrá en Nintendo Switch en el momento de escribir estas líneas. Sin embargo, eso no quiere decir que el juego no vaya a llegar a la consola.

Dado que actualmente es una exclusiva de PC, es probable que un lanzamiento para Xbox y PlayStation tenga prioridad sobre un port para Nintendo Switch. Pure Xbox informa de que el equipo de desarrollo está “explorando activamente posibles lanzamientos en otras plataformas”.

Por lo tanto, los usuarios de Switch podrían no tener suerte a la hora de hacerse con una versión de Marvel Rivals para Nintendo Switch.

Regístrate ya en la alfa cerrada de Marvel Rivals. Parece que esta estará disponible en mayo, y estaremos muy pendientes de las novedades del juego para poder traértelas todas lo antes posible. No olvides marcar también este artículo como favorito, para poder consultarlo de vez en cuando. Quién sabe, quizás más adelante los desarrolladores se atrevan con un lanzamiento para Nintendo Switch.