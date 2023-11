Evento Diablos en Monster Hunter Now en problemas por culpa de servidor de Niantic

El nuevo evento de Diablos en Monster Hunter Now está en problemas por culpa de un servidor de Niantic, impidiendo que muchos jugadores puedan participar. Acá vas a conocer los detalles de esta tediosa problemática.

El evento ‘Rugidos del desierto: Diablos’ de Monster Hunter Now ya terminó, pero esto no quiere decir que no ha habido polémicas.

Resulta que algunos jugadores tuvieron problemas con el servidor del juego, que les impidió iniciar sesión en él. Esto fue muy decepcionante para aquellos que querían farmear a la subespecie mortal para conseguir sus poderosas armas y armaduras.

Al fin y al cabo, los jugadores solo pueden cazar Diablos Negra durante los eventos, por lo que fabricar su equipo resulta bastante complicado. Niantic ha reconocido los problemas del servidor de este trágico evento y ha respondido.

Niantic responde a los problemas de servidor de evento Diablos en Monster Hunter Now

La compañía ha emitido un comunicado oficial en X, en el que afirma que el equipo es consciente de los problemas de servidor que surgieron durante el evento de Diablos Negras.

“Cazadores, este problema ha sido resuelto. Pedimos disculpas por las molestias causadas. Actualmente estamos discutiendo un evento adicional para otro día. Publicaremos la decisión cuando se concreten más detalles”.

Así que, aunque muchos jugadores no consiguieron participar en el evento Rugidos del desierto: Diablos, parece que los desarrolladores lanzarán otro evento próximamente. Queda por determinar si será una reedición del anterior o uno completamente nuevo.

Con la actualización de diciembre de Monster Hunter Now la semana que viene, tendremos que ver si el Diablos Negra vuelve antes de que Zinogre haga su debut ¡tengamos los dedos cruzados!