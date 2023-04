Ex trabajador de Konami acusado de intento de asesinato al atacar a su jefe

Un exempleado de Konami ha sido arrestado por el supuesto intento de asesinato contra su exjefe en la empresa, alegando que le asestó un golpe con la intención de matar.

El hombre de 41 años presuntamente intentó asesinar a su ex jefe con un extintor de incendios, golpeando a la víctima, de 48 años, en la parte posterior de la cabeza. El ataque ocurrió alrededor de las 11 am JST (sobre las 4:00 hora peninsular española) en Ginza Six, que es un edificio de oficinas donde Konami tiene un estudio.

Intento de asesinato en Konami

Un compañero de trabajo inmovilizó al culpable en el suelo justo después del ataque y fue arrestado inmediatamente por la policía.

El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio acusó al hombre de intento de asesinato cuando confesó querer dañar a la víctima.

konami

El culpable y la víctima solían estar en el mismo equipo, según el informe, con una relación laboral de subordinado-jefe, sin embargo, el culpable alegó que su jefe lo estaba acosando. El perpetrador afirmó que su jefe había estado usando su puesto más alto en la empresa para acosarlo con el tiempo. Aunque después de informar el incidente a la empresa, su departamento de recursos humanos determinó que no había evidencia de acoso laboral.

Supuestamente, el culpable le dijo al Departamento de Policía Metropolitana: “Estaba siendo acosado y lo golpeé con la intención de matarlo”.

Konami declaró que el problema se resolvió en agosto de 2020 cuando el culpable fue trasladado a otro equipo, lejos de la víctima.

La víctima sobrevivió al ataque y permanecerá en el hospital para recibir tratamiento. Los nombres de las personas implicadas aún no han sido revelados.