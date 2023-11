¿Habrá nueva beta de The Finals? Fecha de próxima beta y lanzamiento definitivo

Con la beta abierta de The Finals llegando a su fin, son muchos los jugadores que se preguntan cuándo será la próxima, si es que habrá una nueva.

The Finals ha resultado ser todo un éxito en el lanzamiento de su beta abierta. Con un pase de batalla exclusivo para la beta, con todo tipo de recompensas, el shooter ha sido muy disfrutable para todos. Ahora, son muchos los que se preguntan si el juego tendrá una nueva beta antes de la llegada del lanzamiento oficial.

En este artículo os explicamos qué sabemos sobre The Finals y la posibilidad de que haya una nueva beta abierta del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Embark Studios

¿Habrá nueva beta abierta de The Finals?

Por parte de Embark Studios no se ha comentado nada sobre otra beta abierta del juego. Los fans pudieron disfrutar de la beta abierta a finales de octubre, desde el día 26, y hasta el 5 de noviembre. El juego estuvo disponible para PC a través de Steam, también en Xbox Series X/S y PlayStation 5. Si bien la beta pareció ir bastante bien, dudamos que pueda haber una nueva fecha para otra beta abierta.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

Esto se debe a que el lanzamiento del juego está programado para finales de este año. No hay una fecha concreta, pero se cree que The Finals se lanzará definitivamente en diciembre de 2023. Como estamos en noviembre, sería raro ver a Embark Studios trayéndonos una nueva beta abierta de The Finals a pocas semanas del lanzamiento definitivo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

De cualquier forma, si The Finals nos sorprende con un nuevo fin de semana antes del lanzamiento, actualizaremos este artículo. Así que, ¡estad atentos!