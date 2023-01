Impresionante mod de Last of Us da vida a Bella Ramsey en el videojuego

El nuevo modo para The Last of Us Parte 2 nos trae cómo sería jugar con Bella Ramsey, la actriz que da vida a Ellie en la serie de televisión de HBO, y se ve mejor de lo que podrías imaginar.

Sin ninguna duda, la serie de HBO de The Last of Us se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada. Además de contar con un piloto excelente, el segundo episodio batió el récord de la plataforma en cuanto al crecimiento de audiencia. La serie consiguió aumentar de forma expoteciar el número de espectadores entre el primer y el segundo episodio de una serie.

No obstante, un aspecto de la serie que ha sido gratamente elogiado tanto por la crítica como por los fans del videojuego ha sido la elección del reparto. En particular, los protagonistas como son Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie.

En el caso de Ramsey, muchísimos criticaron su elección y ahora con el estreno de la serie muchos han cambiado de opinión.

Mod de The Last of Us Parte 2 nos trae a Bella Ramsey como Ellie

Por ello, un modder ha creado una nueva función para que los jugadores puedan jugar a The Last of Us Parte II con un mod de Ellie que nos trae a Bella Ramsey como la imagen de Ellie.

La primera vez que vimos el mod en Twitter fue gracias a la cuenta Speclizer. En ella se daban créditos a las personas que habían hecho posible el mod de Ellie como Bella Ramsey: “¡muchas gracias a @Vontadeh por hacer el modelo y a @smasher248 por sus herramientas!”.

El vídeo, de un minuto de duración, recorre múltiples escenas del primer juego. En estas se ha cambiado el modelo de la cara de Ellie para que se parezca mucho más a Bella Ramsey.

El tiempo dirá si los creadores sacan más contenido o incluso una versión jugable del mod. No obstante, te informaremos de ello en cuanto esté disponible.