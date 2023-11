Jugador de Monster Hunter Now sorprende con esta versión de la Ballesta Ligera

Un jugador de Monster Hunter Now se ha hecho viral tras conseguir matar a un monstruo de seis estrellas con un solo golpe mortal usando una versión de la Ballesta Ligera.

No hay duda de que la Ballesta Ligera de Monster Hunter Now es una de las mejores armas. No sólo proporciona a los cazadores la precisión necesaria para romper partes de monstruos sin esfuerzo, sino que también mantiene a los jugadores fuera de peligro.

La seguridad y el DPS (Daño Por Segundo) añadidos la convierten en una elección popular para muchos, sobre todo para aquellos que disfrutan del combate a distancia.

Aunque no pueda arrebatarle la corona al Arco por tener el mayor DPS del juego, esta Ballesta es sin duda un fuerte contendiente.

Pues bien, un jugador se ha hecho viral tras compartir un vídeo en el que derriba a un Legiana de seis estrellas, demostrando lo poderosa que puede llegar a ser esta arma.

La Ballesta Ligera de Monster Hunter Now que sorprendió a los jugadores

Un jugador japonés de Monster Hunter Now ha publicado un vídeo en el que dispara de un solo tiro a un Legiana de seis estrellas en X, recibiendo una avalancha de atención por parte de otros jugadores que quedaron atónitos.

Durante el vídeo, se puede ver al cazador iniciando el combate, antes de disparar instantáneamente su habilidad especial directamente a la cabeza del monstruo.

El disparo causó 14.457.000 puntos de daño, rompió la cabeza de Legiana y mató al wyvern volador al instante. El tiempo de muerte fue de tan solo tres segundos, una hazaña que no es fácil de conseguir con la caza normal.

Mira la proeza acá:

Seiya explicó en su canal de YouTube que esta build no tiene las habilidades Retroceso y Velocidad de recarga, lo que la hace bastante inútil si no puedes disparar a tu objetivo.

Así que, si quieres probar esta variante, es importante que tengas esto en cuenta antes de gastar tus preciados recursos.

Podrás encontrar el build de esta Ballesta Ligera de disparo único a continuación:

Rathbuster (Grado 10)

Yelmo de Anja (Grado 4)

Correo de Anja (Grado 6)

Brazaletes Anja (Grado 6)

Espiral de Rathalos (Grado 6)

Grebas Corazón de Rath (Grado 5)

No hay duda de que esta versión del arma de Monster Hunter Now es increíblemente poderosa y nos hace preguntarnos quiénes son los verdaderos monstruos.

