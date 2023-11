Jugadores de Monster Hunter Now denuncian problema de las misiones especiales de Qualily

Los jugadores de Monster Hunter Now han llamado la atención a Niantic por las misiones especiales de Qualily, el último evento que presenta un problema flagrante.

Las misiones especiales de Qualily darán a los jugadores de Monster Hunter Now la oportunidad de cultivar raros materiales de recolección, como bichos carpintero y huesos de monstruo+.

Estos recursos son necesarios para forjar las mejores armas de Monster Hunter Now, necesarias para derrotar a los enemigos más temibles del juego.

Algunos jugadores han tenido problemas para conseguir estos objetos y Niantic pretende rectificar esta situación con el lanzamiento de las misiones especiales de Qualily.

Sin embargo, los jugadores han encontrado un problema evidente con el evento. Muchos han denunciado a Niantic por un requisito que limitará las habilidades de muchos cazadores para obtener todas las recompensas.

Jugadores de Monster Hunter Now critican al evento Misiones Especiales de Qualily

Aunque Monster Hunter Now permite a los jugadores formar equipo con otros mediante el modo cooperativo, tienen que estar cerca unos de otros para embarcarse en las cacerías.

Esto no es un problema en zonas con una alta densidad de población. Para los jugadores rurales y los que viven en zonas donde Monster Hunter Now no es tan popular, encontrar a otros cazadores puede resultar casi imposible.

Aunque el juego puede disfrutarse en solitario, a menudo hay ocasiones en las que jugar en grupo puede tener sus ventajas. En este caso, algunas de las misiones especiales de Qualily requerirán que los jugadores se unan a grupos de caza para completarlas.

Niantic/Capcom El evento de Qualily requiere que jugadores se unan a grupos de caza.

¿Por qué se quejan los jugadores?

Esto significa que muchos jugadores no podrán recibir todas las recompensas del evento. “Qué gran elección la de Niantic para los que vivimos en zonas rurales y/o no tenemos a nadie con quien cazar“, dijo un jugador. “Esto no es como PoGo, donde puedes encontrar un grupo el día de la incursión“.

Otro jugador también comentó cómo la falta de multijugador online de MHN hace que situaciones como esta sean más complicadas. “En mi opinión, es un movimiento sospechoso, pero si tienes un SO, una tableta, un teléfono del trabajo, etc., es posible. Aun así, creo que ha sido una mala elección por parte de Niantic teniendo en cuenta lo mucho más difícil que es agruparse en MHN que en PoGo.”

Otros incluso señalaron cómo viven en ciudades pero aún no se han encontrado con otros jugadores, lo que significa que no solo los jugadores rurales se están viendo afectados por este requisito.

Queda por ver cuántas misiones requerirán que los jugadores hagan en sesiones de caza en grupo, pero por ahora, parece que completar estas misiones no estará al alcance de todos.