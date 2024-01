Jugadores de Monster Hunter Now revelan el gran problema en el combate con Rathalos Celeste

El evento de Rathalos Celeste ha traído bastante preocupación dentro de la comunidad de Monster Hunter Now y es que muchos han destacado un gran problema con él.

Tras una larga espera, Rathalos Celeste llegará por fin a Monster Hunter Now. Esta mortífera subespecie no solo es conocida por sus devastadores ataques aéreos, sino que derribarla ha recompensado históricamente a los cazadores con grandes armas y armaduras.

Por ello, el Rathalos Celeste es bastante esperado por parte de los jugadores que quieren forjar un buen equipo. Sin embargo, los usuarios de Monster Hunter Now han destacado un gran problema que convertiría al rey celeste en un dolor de cabeza en nuestras aventuras.

El estilo de juego de Rathalos Celeste preocupa a la comunidad de Monster Hunter Now

A través de la publicación oficial de Monster Hunter Now, se nos anunció que el Rathalos Celeste como “exhibe mucha más movilidad que el Rathalos normal y ataca con ferocidad desde el aire para cazar a su presa desprevenida”.

Esta descripción tiene a los cazadores de cuerpo a cuerpo preocupados por las limitaciones de tiempo de las cacerías del juego.

Muchos tienen en mente la cacería del Diablos Negra que es una criatura bastante tediosa para cazar debido a sus túneles subterráneos que hace que cazar a este wyvern sea una odisea.

Si se aplica al Rathalso Celeste que también es increíblemente complicado de cazar por su velocidad y movilidad aérea, muchos sienten que será casi imposible de capturarlo.

No obstante, en los juegos principales de Monster Hunter, los jugadores podemos derribar al dragón del cielo usando Bombas Relámpago. Sin embargo, al momento de escribir estas líneas no hay ningún indicio de que podamos hacerlo también en Monster Hunter Now.

“Tal vez intenten vendernos bombas para que podamos derrotarle“, bromeó un jugador. Mientras tanto, otros usuarios compartían sus temores sobre los encuentros cuerpo a cuerpo con el Rathalos Celeste.

“Por Dios Santo. Han “mejorado” el cuerpo a cuerpo, pero eso no significa nada si no podemos llegar a la criatura”, escribía un jugador. “Este va a ser otro de esos monstruos en los que vemos a los usuarios de arco ganando más de 8 estrellas con tiempo de sobra, mientras que los usuarios de cuerpo a cuerpo luchan a duras penas contra los de 6 estrellas en sus mejores días“, comentó otro cazador.

Tendremos que esperar para ver cuál es la técnica para solventar el problema con el Rathalos Celeste en Monster Hunter Now.