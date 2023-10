Jugadores de Monster Hunter Now sufren para encontrar al Rathian rosa del evento

El evento Rathian Rosa de Monster Hunter Now ya está en marcha, sin embargo, conseguir la criatura está llevando más tiempo del que le gustaría a la comunidad para cazar al wyvern volador.

Tras el fin de semana de Tobi-Kadachi, Niantic ha puesto en marcha la segunda parte del calendario de eventos de octubre de Monster Hunter Now. En esta ocasión, los jugadores podremos dar caza al Rathian Rosa, una subespecie conocida por sus letales ataques venenosos.

El monstruo está disponible para todos los jugadores que hayan alcanzado la HR11 y completado el capítulo 9 de la historia. Es decir, la mayoría de los Cazadores podrán unirse a la búsqueda. Durante la duración del evento, el Rathian Rosa aparecerá en la zona del Bosque junto con el aumento de Rathian.

Sin embargo, no está siendo una tarea nada sencilla y está habiendo muchos problemas para encontrar a Rathian rosa en el juego. Los jugadores se están pasando horas buscando y no hay forma de que aparezca.

La comunidad de Monster Hunter Now no encuentra al Rathian rosa

“Espera, ¿ha salido el Rathian Rosa? Jamás me lo habría imaginado conduciendo por toda la zona sin encontrar a ninguno“, comentó un jugador. Otro cazador también comentó que había pasado horas intentando encontrar a la criatura sin ningún tipo de éxito.

“Estuve desde las 13:00 hasta las 18:00 caminando y conduciendo por todos los parques en un radio de 32 kilómetros y no vi nada“, comentaron. “Conseguí dos placas de Rathalos, así que no estoy enfadado, pero esto es una mierda. Siento que no tendré suficientes partes hasta que se convierta en una aparición normal“.

A pesar de que sí que hay jugadores que lo han encontrado, algunos han mencionado que su rareza de 6 estrellas hace que sea casi imposible conseguirlo.

“Hoy he conseguido mi primer Rath Rosa, pero era de seis estrellas y demasiado fuerte para matarlo“, comentó un usuario.

“Ningún acierto, varios esquivos perfectos y dos especiales, pero seguía perdiendo tiempo. Tuve que ir a matar como a 30 Girros para que mi SnS llegara al grado 6 y entonces pude matarlo“.

A pesar de las quejas hay que tener en cuenta el horario y la fecha donde el spawn del Rathian rosa saldrá con más frecuencia:

13 de octubre de 2023: 17:00 a 20:00 hora local.

14 de octubre de 2023: 13:00 a 16:00 hora local.

15 de octubre de 2023: 13:00 a 16:00 hora local.

Por todo ello, si aún no hemos encontrado a Rathian rosa en Monster Hunter Now lo mejor será buscarlo en ese periodo de tiempo. Hasta entonces, tendremos que estar preparados para hacer un poco más de trekking o confiar en la suerte.