Los jugadores de Warzone debaten sobre el mejor mapa de la 5ª temporada ¿Será Vondel el mejor? ¿O tal vez Ashika? Acá te mostramos todo lo que se está diciendo sobre el tema.

La temporada 5 de Warzone 2 trajo nuevos mapas, puntos de interés, armas y ajustes al Battle Royale. Debido a esto, los jugadores debatieron sobre cuál era el mejor mapa de Resurgimiento entre Vondel y la Isla Ashika, teniendo en cuenta todos los cambios de equilibrio que han afectado al modo de juego de cada mapa.

¿Qué mapa prefiere la comunidad? ¿Vondel, lleno de agua, o la isla Ashika, de temática japonesa?

Jugadores de Warzone se disputan el mejor mapa de la nueva temporada

El usuario de Reddit, Strange_Meet_6546, planteó una pregunta a la comunidad de Warzone al elegir a Vondel en lugar de a Ashika: “¿Tengo razón?”, preguntó.

Los fans de Warzone debatieron inmediatamente el punto del post original. “Ashika sobre Vondel todo el día. A menos que estemos dejando un museo. ¡Vamos!” Un jugador se sumó al debate. “Sinceramente, no me importa Vondel, pero Ashika es superior”. Pero la discusión no fue unilateral.

La conversación con la comunidad también suscitó sentimientos encontrados sobre el elemento acuático del mapa de Vondel y la dependencia de los jugadores del FTAC para acampar y conseguir muertes fáciles bajo el agua. “En mi opinión, el aspecto acuático de MWII no es tan bueno.”

“Como has dicho, siempre hay algún tío relajándose con un FTAC. Todos los mapas acuáticos son los que menos me gustan”, se quejó un jugador.

“Demasiadas ratas en Vondel, menos habilidad con las armas”, coincidió otro.

La Fortaleza Resurgimiento se unió al grupo de mapas con la Temporada 5 de Warzone 2 y, aunque no se incluyó en este debate, la gente ha opinado sobre su rendimiento, ya que streamers como Swagg tacharon el diseño del mapa de “flojo”.

¿Para ti cuál sería más interesante? Si deseas continuar con la discusión, comparte este artículo en tus redes dando tu opinión honesta.

