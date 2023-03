Las nuevas mecánicas de Sims 4 Creciendo en Familia te van a sorprender

Hemos podido echar un primer vistazo a las nuevas mecánicas de los Sims 4 con el pack de expansión Creciendo en Familia y son sorprendentes.

Los Sims 4 tienen mucha vida por delante, a pesar de que muchos fans estén ya pendientes de Los Sims 5. El próximo pack de expansión, que contará también con una actualización gratuita, es Creciendo en Familia, y trae consigo nuevas mecánicas que hacen de los Sims 4 un juego cada vez más realista e inclusivo.

El nuevo pack de expansión se centra en una nueva etapa de la vida de los sims: los bebés un poco más “creciditos”, una fase intermedia entre el bebé que hasta ahora teníamos siempre en la cuna y el infante que corretea por toda la casa. De hecho, este nuevo tipo de infante también aprenderá a corretear, a relacionarse, a entrenar su paladar con las papillas y mucho más.

Las nuevas mecánicas que llegan a los Sims 4 hacen del juego algo cada vez más real

Maxis

Si bien hablaremos más largo y tendido sobre el juego después de jugarlo, hemos podido echar un primer vistazo a los Sims 4 Creciendo en Familia y queríamos hablaros un poco sobre algunas de las nuevas mecánicas.

A continuación os dejamos algunos puntos clave de Creciendo en Familia.

Relación familiar

Como era evidente, la familia cobra aún más importancia en la vida de nuestro Sim. Las interacciones familiares se vuelven mucho más numerosas, y tendremos una nueva mecánica basada en las dinámicas familiares. Eso de que un padre y un hijo se lleven bien siempre no es lo más realista, por eso ahora los Sims podrán tener diferentes mecánicas entre los distintos miembros de la familia. En una pareja puede haber una dinámica cómplice, pero a tu Sim puede no caerle muy bien tu suegro. Puedes elegir la dinámica en CUS. En el juego, varias interacciones servirán para establecer (si no se estableció nada antes) o cambiar la dinámica.

Esto se verá reforzado por los nuevos gustos y disgustos, ya que ahora los Sim podrán sentir predilección por personalidades de otros Sim (por ejemplo, que te caigan bien los Sim divertidos y payasetes).

Otras formas de ampliar la familia

Maxis

Hasta ahora, los Sims podían adoptar niños de diferentes etapas de la vida o tenerlos haciendo el ñiqui ñiqui. Maxis ha incluido ahora una nueva forma que se adapta a los tiempos más modernos: la inseminación artificial. Si un Sim tiene una buena relación de amistad con otro, independientemente del género, puede pedirle poner su ADN para un bebé, aunque no se le considerará padre/madre del pequeño.

Además, los Sims jóvenes y adultos ahora podrán hacer el ñiqui ñiqui en la casa de árbol.

Recuerdos y crisis de todo tipo

Los Sims tendrán ahora nuevos hitos en forma de recuerdos (Tu Sim recordará esto…), además de aspiraciones nuevas para los niños. Una nueva mecánica interesante para los niños en los Sims 4 es que ahora necesitarán desarrollar confianza en sí mismos, algo que dependerá de cómo les vaya en el colegio, de sus habilidades y demás. Por su parte, los adultos tendrán la crissis de mediana edad, lo que cambiará sus aspiraciones, adaptándose a las preocupaciones de cada uno.

En cuanto a los recuerdos, los Sims 4 han adaptado aspectos de la vida real con nuevas mecánicas de memoria. ¿Sabes ese momento en el que te vas a la cama y te pones a pensar en lo que hiciste mal en junio de 2003? Pues tu Sim también hará eso. Si, por ejemplo, tu Sim se hace pis encima en un lugar, cada vez que visite ese lugar recordará el accidente que tuvo con su vejiga.

Estos son solo algunos de los ejemplos de todo lo que cambia en los Sims 4 Creciendo en Familia. Os traeremos más detalles al respecto próximamente.