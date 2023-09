Hay muchas dudas sobre si Lies of P llegará a Steam Deck. El nuevo título al estilo Soulslike se lanzará muy pronto, pero los jugadores tienen la duda de si este estará disponible o no en esta plataforma digital.

Lies of P está acaparando toda la atención a medida que se acerca su lanzamiento. Con el rumoreado port para PC de Bloodborne aún lejos de existir y From Software volviendo a sus raíces con Armored Core 6, hay un anhelo de darle a las personas buenos juegos en bandeja de plata.

También hay buenas noticias para los jugadores que quieran disfrutar de un título al estilo de Bloodborne, ya que la demo de Lies of P nos ha dado mucha más información de la esperada.

La demo de Lies of P ha llegado a Steam durante el Indie Next Fest, lo que nos da una idea de cómo será este próximo juego. Afortunadamente, debido a la naturaleza de este y a la impresionante potencia del Steam Deck, todo parece funcionar a la perfección.

En los vídeos y en nuestras propias pruebas, la demo se ejecutaba a casi 60 FPS con la configuración predeterminada del sistema, tras unos ajustes mínimos en el juego. También se ejecuta de forma nativa, con los mejores resultados, por el momento, en Proton Experimental (en nuestro caso). Sin embargo, tu experiencia puede variar.

Las mejores configuraciones de Lies of P en Steam Deck

NEOWIZ GAMES, ROUND 8 STUDIO

Te recomendamos ajustar el juego a un nivel medio o a que lleves tus partidas con los ajustes altos para obtener el mejor rendimiento.

Si utilizas la configuración alta, colocala en FSR 2.0. Aunque no tiene el mejor aspecto en comparación con otros superamplificadores, es mucho mejor que el FSR 1.0 integrado en el menú de opciones gráficas de Steam Deck.

Lies of P es bastante ligero de software, pero de momento sólo hemos probado la demo. Sin embargo, no sospechamos que en este ocurrían cosas similares a lo que pasó con Baldur’s Gate 3 en Steam Deck, donde el final del juego corría considerablemente peor. Según nuestras estimaciones, Lies of P debería funcionar a 60FPS en Steam Deck.

