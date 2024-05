¿Llegará Hades 2 a consolas? Todo lo que sabemos

Hades 2 ya está en Acceso anticipado en PC, pero los jugadores de consolas se preguntan cuándo podrán unirse. Aunque todavía no hay nada oficial, ya que los detalles suelen ser confusos en esta fase inicial, tenemos algunos datos.

Al igual que el juego original, Hades 2 sigue un camino similar hasta su lanzamiento. La esperadísima secuela ya está disponible en Acceso anticipado. Al menos, para los usuarios de PC.

Los jugadores que poseen consolas aún no pueden probar el Acceso Anticipado de Hades 2, por lo que se preguntan si llegará a otras plataformas. Esto es lo que sabemos.

¿Sabemos si Hades 2 llegará a las consolas?

No, en el momento de escribir estas líneas, no hay una fecha clara ni siquiera una ventana de lanzamiento aproximada para la adaptación de Hades 2 a otras plataformas que no sean PC. Dado que el juego se encuentra actualmente en fase de acceso anticipado, primero tiene que alcanzar su lanzamiento completo en PC antes de que los ports para consola entren en la ecuación.

“Esperamos estar en Acceso Anticipado al menos hasta finales de 2024“, dice una declaración en la hoja de ruta del juego. “Es demasiado pronto para decir cuándo será nuestro lanzamiento de la v1.0 hasta que tengamos una buena idea del desarrollo de Acceso Anticipado.”

Así que, teniendo esto en cuenta, lo más pronto que podemos decir que saldrá la versión completa de Hades 2 para PC es en el primer trimestre de 2025. Eso suponiendo que no haya ningún contratiempo. A partir de ahí, la versión completa de la secuela podría tardar todavía un tiempo en llegar a otras plataformas.

Con el primer juego de Hades, el lanzamiento completo llegó a PC, Mac y Switch a la vez el 17 de septiembre de 2020. Tuvo que pasar casi un año entero desde entonces para que la versión de consola se desplegara, llegando a PS4/PS5 y Xbox One / Xbox Series X|S el 13 de agosto de 2021. Tuvieron que pasar otros tres años para que el juego llegara también a dispositivos iOS.

En resumen, la adaptación puede llevar un tiempo. Lo más pronto que podríamos ver Hades 2 en consola sería a finales de 2025, aunque lo más probable es que salga en 2026.

Supergiant se está centrando en la versión para PC del juego en Acceso anticipado, con todos los esfuerzos puestos en su versión 1.0, por lo que habrá que tener mucha paciencia.

Recuerda guardar este artículo, ya que lo actualizaremos a medida que sepamos más información sobre la versión de consolas de Hades 2.