Los 10 mejores videojuegos donde podemos acariciar al perro

Los videojuegos nos permiten sumergirnos en un montón de mundos diferentes y en ellos podemos llegar a ser los reyes del universo, tomarnos la venganza por nuestra cuenta o acariciar al adorable perro que nos acompaña. Si tienes dudas por saber cuáles son los videojuegos que nos permiten acariciar al perro solo tienes que seguir leyendo.

A lo largo de los últimos años hemos visto cómo los videojuegos nos sumergen al universo que nos presentan desde diferentes puntos de vista. Algunos lo hacen con la narrativa, otros con el realismo y otros dándonos en la patata.

Estudios como Naughty Dog y Rockstar Games saben perfectamente cómo hacerlo y nos permiten interactuar con el mundo de una forma muy natural haciéndonos sentir que de verdad estamos ahí.

Con el paso del tiempo, cada vez más juegos han empezado a incluir formas de interaccionar con un perro y es que los jugadores no se cansan de hacerlo. Aunque este pequeño detalle no cambia el desarrollo del juego sin duda te hace sonreír.

Estos son los 10 mejores videojuegos que nos permiten acariciar al perro.

Los 10 mejores videojuegos para acariciar al perro

Fallout 4

Bethesda Softworks

Albóndiga es un fiel compañero que alegrará los días a los jugadores del postapocalíptico mundo de Fallout 4. Este leal pastor alemán actúa como compañero opcional que ayuda a encontrar objetos ocultos y a desarmar enemigos.

Inicialmente se llamaba Dogshit (mierda de perro), pero más tarde cambió su nombre a Dogmeat (albóndiga) derivado de la película de 1975 A Boy and His Dog (Un muchacho y su perro).

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

D-Dog, DD o Diamond Dog es tan icónico como cualquier otro personaje de Metal Gear. DD luce un cuquísimo parche en el ojo, similar al de su dueño Venom Snake.

Ocelot entrenó a DD pensando que el cachorro sería de alguna ayuda. Más tarde, DD nos ayuda en sus misiones distrayendo a los enemigos y detectando minas, lo que sin duda hace que este compañero sea el mejor perrete

The Last of Us (Parte 1 y 2)

Buckley es un perro que aparece en las partes 1 y 2 de The Last of Us. Aunque se supone que es un perro guardián, la primera vez que Joel es recibido por Buckley, Tommy le dice que Buckley no es el gran perro guardián que parece ser.

No obstante, podemos acariciar a Buckley todas las veces que queramos mientras le decimos que es un buen perrete y le rascamos las orejas. En PlayStation incluso tenemos el logro de “¿Quién es un buen chico?” en la parte 1.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 cuenta con una gran variedad de flora y fauna, con diferentes animales que deambulan por la naturaleza. Y es que a medida que vamos explorando el mapa podremos ver caballos salvajes, ciervos, bisontes y hasta iguanas.

Aun así, el animal que se lleva toda ala atención es el perro que podremos acariciar tantas veces como queramos para decirle lo increíblemente buen perrito que es. Además, si disparamos a un perro, aunque sea uno enemigo, nos bajará el nivel de honor para demostrar lo que nunca hay que hacer. Incluso si es un videojuego.

Far Cry 6

Far Cry 6 tiene una gran variedad de compañeros animales llamados “amigos” que los jugadores podemos reclutar para que noss ayuden en su búsqueda en Yara. Estos “amigos” van desde una feroz pantera negra hasta un cocodrilo. Lo mejor es que a todos los podremos acariciar.

Sin embargo, de entre todos ellos, el más adorable es Chorizo, el pequeño y adorable cachorro de teckel que tiene una pequeña silla de ruedas para apoyar sus piernas ya que se las lesionó en un accidente. Aunque Chorizo no sea tan bueno en combate como otros amigos, acariciarlo seguro que supera cualquier ventaja que ofrezcan los demás compañeros.

Undertale

Undertale es un juego único y, evidentemente, también cuenta con su propio método para acariciar a nuestro peludo amiguito. Además, esta característica sube de nivel, ya que nos da la opción de acariciar al perro en lugar de luchar contra él.

Tanto si optamos por el pacifismo como por el genocidio, matar a un perro es el límite al que llegan la mayoría de los jugadores, lo que hace que el encuentro con un perro sea mucho más interesante en este juego absurdo pero magistral.

The Last Guardian

The Last Guardian cuenta la historia de un niño perdido que se hace amigo de Trico, una legendaria bestia mitológica. Inseguro de si la criatura, parecida a un perro, será capaz de encontrar el camino por sí misma, el chico le insta a que le acompañe a través de las ruinas mientras busca su hogar.

Sin embargo, en el fondo, la historia del videojuego trata simplemente del viaje de un niño y su perro y, curiosamente, también se puede acariciar a este perro mitológico. ¿Qué más puedes pedir?

Spider-Man 2

Insomniac Games no ha escatimado en mostrar su amor por los animales, ya sea con el disfraz de gato en Spider-Man: Miles Morales o bien pudiendo acariciar al Tigre de Kraven en la última secuela de Spider-Man.

Sin embargo, hay una misión secundaria en Spider-Man 2 que es bastante peculiar. En ella deberemos de enfrentarnos a un perro robot hostil. Sin embargo, en lugar de acabar con él, Ganke sube 10 millones de vídeos de perros al robot para neutralizarlo. Tras ello, el juego nos permite acariciar al perro y jugar a lanzarle la pelota.

Hades

Cerbero es un sabueso de tres cabezas que en el Hades de Supergiant Games vigila las puertas del subsuelo para impedir que salgan los muertos vivientes. Por muy feroz y legendario que parezca, en el fondo no es más que un adorable perrito al que le encanta recibir caricias.

Al igual que Trico en The Last Guardian, Cerberus parece una bestia mitológica feroz, pero en el fondo solo quiere que le llamen buen chico. Y evidentemente nosotros no podemos, lo tenemos que hacer. Está en nuestro ADN.

Alan Wake 2

A lo largo de Alan Wake 2 se anuncia una campaña a favor del alcalde Setter, con eslóganes como “no se RINDE ante los problemas” y “no tiene miedo a las preguntas MÁS CRUDAS”.

Sin embargo, para sorpresa de los jugadores, más tarde se revela que el alcalde Setter es, de hecho, un perro muy mono al que puedes acariciar todo lo que quieras. Al parecer, esto se inspiró en el gran número de alcaldes caninos repartidos por Estados Unidos.

¡Y ya está! Estos son los mejores videojuegos donde podemos acariciar a perros.