Los mejores juegos de Nintendo Switch para jugar en 2023: Lite, OLED y online

Nintendo Switch está lleno de un extenso catálogo de los mejores juegos para jugar solo, online o en la refacherita pantalla OLED, por lo que reunimos todos los juegos a los que deberías de jugar en 2023.

La Nintendo Switch se lanzó allá por marzo de 2017 y desde entonces ofrece miles de videojuegos de todo tipo con una amplísima biblioteca. Con tantas opciones es bastante común no saber qué es lo que deberías de jugar.

Si te acabas de comprar la consola o simplemente quieres ampliar tu repertorio, estos son algunos de los mejores juegos para la Nintendo Switch que deberías de jugar solo y online.

Los mejores juegos para Nintendo Switch, Lite u OLED en 2022

Desde Metroid a Animal Cross pasando por Mario Kart Deluxe 8, tenemos un montón de opciones para escoger. Estos son nuestras recomendaciones:

The Legends of Zelda: Breath of the Wild

Estamos segurísimos que si tienes una Nintendo Switch, es más que probable que ya hayas jugado a Breath of the Wild. Sin embargo, en la Switch OLED, es un poco más fascinante. Podemos apreciar el color de llanuras de Hyrule, sus montañas nunca se han sentido más inhabitables y la pantalla más grande hace que se sienta aún más como un mundo abierto con mucho que ofrecer.

Metroid Dread

Lanzado junto con Switch OLED, sería justo decir que Metroid Dread, un juego que lleva años en desarrollo, representa una excelente razón para actualizar el hardware de tu consola.

Planet ZDR está lleno de pequeños detalles y toques, y ya sea que Samus esté corriendo a través de entornos huyendo de perseguidores robóticos o tratando de abrirse camino a través de su mundo laberíntico, la Switch OLED hace que disfrutemos de cada misil, contraataque y encuentro épico con jefes.

Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate es un juego imprescindible en cualquier Switch que tengamos, pero la Switch OLED se siente como el mejor dispositivo para el título. Las peleas son más fáciles de seguir, y es una gran aliada cuando jugamos con amigos gracia a su pantalla aún más grande.

Hollow Knight

Hollow Knight es uno de los grandes juegos indie favoritos, pero no es muy colorido aunque eso cambia en la Switch OLED donde los negros son muy profundos. Todo ello sin perder nada de su detalle o encanto.

Mario Kart 8 Deluxe

La octava entrega de Mario Kart es el juego de fiesta definitivo. Juegaremos como personajes de Super Mario y otras series de Nintendo mientras corremos para ganar Copas.

Además, podemose personalizar nuestro kart para que se ajuste a la pista y desbloquear más personajes cuanto más juguemos. Asimismo, cuenta con modo un jugador. Solo ten en cuenta que si juegas con amigos y familiares, puede causar una o dos rivalidades amistosas.

Sin duda alguna, es uno de los mejores juegos para disfrutar en la Nintendo Switch.

Leyendas Pokémon Arceus

Game Freak sorprendió a los fans cuando reveló Leyendas Pokémon Arceus, ya que estaba a un paso de romper con el juego clásico que la serie había estado usando desde 1996. Es la primera incursión del desarrollador en un estilo de mundo abierto, ambientado en la antigua Sinnoh en una región conocida como Hisui.

Aquí, te unes al Equipo de Expedición mientras exploras nuevas tierras para completar la primera Pokédex. No solo luchas y atrapas Pokémon normales, sino que las versiones gigantes y más duras conocidas como Pokémon Alfa o Dominantes también deambulan por el desierto, así que prepárate para un desafío.

El título también te permite crear tus propias Poké Balls, medicinas y artículos de batalla utilizando materiales recolectados en la naturaleza. Es un soplo de aire fresco para la serie, pero no deja de ser increíble.

Animal Crossing: New Horizons

New Horizons nos a lleva a los jugadores a una isla desierta donde deben construirla desde cero para convertirse en el destino final. Ganamos campanas participando en la pesca, atrapando insectos, vendiendo frutas y más

Inlcuso hay un museo al que puedes donar nuestras capturas, una tienda de ropa, recorridos por islas misteriosas e incluso la reciente incorporación de Brewster y su café. También podemos mejorar nuestra casa y las casas de vacaciones de los aldeanos para tener más espacio y habitaciones, que podemos decorar a su gusto con muebles. En la isla, viviremos con hasta 10 aldeanos a los que podremos conocer y entablar amistad. Animal Crossing es un juego muy relajado, por lo que si buscas relajarte, es la manera perfecta de desconectar.

Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley aún puede estar en su acceso temprano, pero este juego ha alcanzado una popularidad sin precedentes desde que salió en septiembre de 2022.

Esencialmente, Disney Dreamlight Valley es un simulador de vida en el que cultivas, cocinas, creas y decoras Dreamlight Valley, todo mientras completas misiones para tus personajes favoritos de Disney. Este título relajado es perfecto para cualquier fan de Animal Crossing o amante de los juegos acogedores.

Pokémon Escarlata y Púrpura

Como uno de los juegos de Pokémon más nuevos para Switch, esta es una experiencia fantástica para probar, ya seas un veterano de Pokémon o un principiante.

Pokémon Escarlata y Púrpura está lleno de color, batallas intensas y una exploración fantástica, lo que lo hace perfecto para cualquier jugador de Nintendo Switch.

Los mejores juegos de Nintendo Online

El servicio online de pago de Nintendo Switch nos ofrece una amplia gama de títulos icónicos para rejugarlos o simplemente para probarlos por primera vez. Es por ello por lo que hemos seleccionado los mejores juegos que debes de jugar en 2023.

Gracias al servicio Switch, los jugadores tenemos la oportunidad de volver a jugar juegos de nuestra infancia, experimentar títulos muy aclamados por primera vez o incluso disfrutar de exclusivos que no podemos encontrar en otro lado.

Super Metroid

La serie Metroid es una de las series de juegos más influyentes de todos los tiempos, tiene seguidores de culto y está ampliamente considerada como una de las mejores aventuras de acción que existen. Afortunadamente, en lugar de tener que comprar una SNES o pagar un precio bastante alto por un cartucho del juego tan deseado, puedes disfrutar de la tercera entrega en Switch.

Super Metroid es un emocionante juego de acción lleno de extraterrestres, giros oscuros y todos los detalles que muchos esperan de la serie Metroid. Si tienes Nintendo Switch Online, no te puedes perder este juego, especialmente si te encantan los títulos más nuevos.

Tetris: el gran clásico sigue siendo uno de los mejores juegos de Nintendo Switch

A estas alturas, todo el mundo conoce Tetris: el adictivo juego estratégico de construcción de bloques que aumenta la presión arterial a medida que avanza el juego. Sin embargo, justo cuando pensabas que tenías el juego clásico, Nintendo decidió lanzar Tetris 99 en 2019; efectivamente, Tetris se encuentra con Battle Royale. Le dio un giro completamente nuevo a una fórmula ganadora y logró de alguna manera aumentar la intensidad y reinventar la franquicia para una nueva generación.

Super Mario Bros. (1985)

A menudo citado como el salvador de la industria de los videojuegos, Super Mario Bros. fue un juego de plataformas revolucionario que el mundo simplemente no había visto antes. ¿Se ve tan llamativo o se maneja tan bien como Super Mario Odyssey en la actualidad? No. ¿Importa? ¡Claro que no! Super Mario Bros. es una obra de arte que se vuelve sorprendentemente difícil hacia el final del juego. Puede que no sea tan refinado como los juegos posteriores o que tenga tantas funciones o una paleta de colores tan llamativa, pero sigue siendo un juego de Mario que todos deberíamos de jugar.

Super Mario Kart (1992)

La perspectiva y la brusquedad de los objetos podrían sorprender potencialmente a los recién llegados a Super Mario Kart, pero estas eran limitaciones técnicas que eran más que pasables en 1992. No solo eso, sino que también crea un tipo de juego de Mario Kart diferente al que tenemos actualmente.

El contenido de Super Mario Kart puede ser un poco más limitado: las animaciones de los elementos y el entorno plano pueden parecer anticuados para algunos, pero, como muchos otros juegos en esta lista, fue una necesidad que ayudó a cultivar una franquicia para crear un Mario Kart más grande y mejor. La experiencia y la naturaleza de bloques del juego ofrecen una forma única de jugar a Mario Kart, y ¿a quién no le encanta saltar repetidamente de una pared?

Star Fox 64 (1997)

A pesar de ser un juego de disparos de naves espaciales, Star Fox 64 complementó sus excelentes escenas e historia con una jugabilidad fluida. Si bien es un poco más corto, ahora es muy fácil de digerir en una era llena de juegos de mundo abierto que tardan más de 100 horas en verse, lo que significa que puedes divertirte mucho pasándotelo en un día.

Sonic The Hedgehog 2 (1992)

El icónico Sonic apareció en escena en 1991 en SEGA Genesis y regresó aún más rápido un año después con la secuela. La primera entrega fue brillante y su innovador juego de ritmo rápido contrastaba con la naturaleza metódica y laboriosa de los tradicionales juegos de plataformas lentos. Después de aprender de sus fallos, Sonic 2 llegó a los televisores con 10 nuevos niveles, un compañero de cola amarilla para Sonic y más divertidos ruidos de Robotnik.

Streets of Rage 2 (1992)

Teniendo en cuenta que el reciente renacimiento de la franquicia marcó los 30 años desde Streets of Rage 2, tendrías que decir que, en cuanto a la jugabilidad, el original tenía todo muy bien. Jugable en modo cooperativo, encargó a los jugadores tomar las calles llenas de ira y de usar habilidades especiales y atributos cuidadosamente considerados para acabar con matones y criminales de manera eficiente.

Si bien alentó a los macizos musculosos a destruir cabinas telefónicas y botes de basura también generó toda una vida de imitadores de un género clásico.

Super Mario Bros. 3 (1988)

Todavía considerado por muchos como el juego de Mario en 2D por excelencia, Super Mario Bros. 3 tomó todo lo que aprendió de sus predecesores y lo profundizó aún más.

Con muchas plantas y tuberías, los niveles del juego realmente se volvieron más grandes, y abrieron a los jugadores a un nivel completamente nuevo de profundidad nunca antes visto.

Los nuevos potenciadores y otras mecánicas de juego ajustaron la fórmula ya exitosa para hacer de Super Mario Bros. 3 un éxito fluido y venerado.

Zelda: A Link to the past (1991)

The Legend of Zelda es un buen vino que va mejorando a lo largo de los años. Las plataformas, el combate, la exploración y el ritmo: siempre se siente perfecto. Mucho antes de que Nintendo lanzara un contendiente al juego del año de Zelda en N64, Wii, etc., lo estaban haciendo a principios de los 90.

Se conserva muy bien y nos da a los jugadores una idea de las aventuras de Link y lo que vendría en las próximas décadas. Ha sido adaptado varias veces y es imprescindible para cualquier persona a la que le guste un juego de Zelda.

Super Mario 64 (1996)

Mientras que Super Mario Bros. estaba ocupado salvando la industria de los juegos, Super Mario 64 estaba ocupado revitalizándola y abriendo la puerta a la próxima generación. La decisión de hacer de Mario un juego de plataformas completamente en 3D es probablemente una de las mayores apuestas de Nintendo, y decir que valió la pena fue quedarse corto.

Mostró al mundo lo que se podía lograr en 3D y, al hacerlo, convirtió a la mascota más grande de los juegos en el rey indiscutible. Los mundos fueron increíblemente divertidos y variados, y la música es increíble. No solo es uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, sino también uno de los más significativos.

The Legend of Zelda: Ocarina of Tme (1998) El mejor juego para Nintendo Switch

Hey, listen! El juego tiene una puntuación de 99 sobre 100 en Metacritic, uno de los portales más importantes respecto a críticas de videojuegos. Ha cautivado la vida de millones de jugadores durante años, ya que siempre hay que volver a él y, al igual que Super Mario 64, superó a sus predecesores al ofrecer nuevos métodos de juego tentadores e innovadores.

El bloqueo, los acertijos, la resolución lateral de problemas, las indicaciones contextuales y todo un mar de otras ideas hicieron de Ocarina of Time un videojuego que se adelantó años, tanto que es nuestro juego número uno de Nintendo Switch Online.

¡Necesitas jugarlo en 2023!