Los mejores videojuegos de 2022 hasta la fecha: desde Elden Ring hasta Leyendas Arceus

PS5, PS4, Xbox Series X| S, Xbox One y PC

Ahora es el momento de que llegue Ragnarok, la segunda parte. Sin embargo, no hay una fecha de lanzamiento todavía. Se espera que se lance alrededor de septiembre.

La franquicia God of War de larga duración cobró nueva vida en 2018 cuando, después de innumerables secuelas y spin-offs, recibió un reinicio suave que presentó a los fans al hijo de Kratos, Atreus, y obtuvo elogios universales tanto de críticos como de jugadores.

Con un equipo formado por desarrolladores y escritores de Final Fantasy XV con créditos que incluyen Uncharted y Rogue One, hay mucha expectativa por el próximo juego de rol de acción y aventuras de Square Enix, Forspoken .

Si alguna vez te has preguntado quién ganaría en una pelea entre Batman y Shaggy de Scooby-Doo, o Wonder Woman y Arya Stark de Juego de Tronos… bueno, pronto podrás averiguarlo. El juego tendrá una versión beta abierta en todas las consolas en julio de 2022.

Hay docenas de horas de contenido para sumergirse y tiene un precio mucho más asequible que los grandes títulos AAA del año, por lo que no hay razón para no perderse en el mundo de Rogue Legacy.

Nueve años después del lanzamiento de Rogue Legacy, la tan esperada secuela finalmente llegó en 2022 con un gran aplauso en todos los ámbitos. No reinventó la rueda, pero se basó en el legado del original para hacer un juego roguelike casi perfecto.

De la mente del creador de Dark Souls, Hidetaka Miyazaki, y del autor de las icónicas novelas Canción de hielo y fuego, George RR Martin, llega Elden Ring . El tan esperado título de FromSoftware finalmente llegó en febrero y no decepcionó, y muchos ya lo llamaron su juego favorito del año .

Hubo mucha controversia en torno a Martha is Dead incluso antes de su lanzamiento, especialmente con la noticia de que ciertas escenas serían censuradas en las consolas de PlayStation, pero afortunadamente, el juego real estuvo a la altura de las expectativas y parece destinado a convertirse en un título de horror clásico.

PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Si bien técnicamente no es un juego nuevo, La Reina Bruja es posiblemente la mejor expansión que Destiny 2 ha recibido hasta ahora, lo que le otorga un lugar en nuestra lista de “mejores juegos del año”.

PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S y PC

Para los fans de los juegos de aventuras postapocalípticos, no hay nada mejor que Horizon Zero Dawn de 2017, por lo que te alegrará saber que su secuela, el muy esperado Forbidden West, toma todo lo bueno del original y lo mejora en casi todos los sentidos.

Ubicado en el asombroso universo de inspiración medieval de Arkesia, Lost Ark de Smilegate dejó una marca impresionante no solo en el género MMOARPG, sino en los juegos en general cuando finalmente se lanzó ampliamente en febrero, llegando a más de 1.3 millones de jugadores en Steam un día después de que salió.

2022 ya está demostrando ser un gran año para los mejores videojuegos de su clase, con títulos como Elden Ring, God of War Ragnarok y Horizon Forbidden West liderando la alineación estelar.

