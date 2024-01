Los mejores videojuegos de piratas para jugar en 2024

¿Estás buscando el mejor juego de aventuras de piratas para jugar en varias plataformas como Xbox, PC, Switch, PS4 o PS5? Hemos navegado por numerosos títulos para encontrar los mejores videojuegos de piratas para ti, con emocionantes experiencias multijugador.

El encanto de ser un pirata ha cautivado a muchos, y los videojuegos ofrecen una vía virtual para vivir estas fantasías. Pero con tantos juegos de temática pirata entre los que elegir, identificar los mejores requiere cierta orientación.

Hemos cazado los mejores juegos de piratas para tu Nintendo Switch, PC, Xbox y PlayStation, así como los mejores juegos de piratas multijugador que tienes que probar. Aquí tienes los mejores videojuegos de piratas de 2024 para que vivas tu mejor vida cazando tesoros.

Mejor videojuego multijugador de piratas: Sea of Thieves

Características clave

Multijugador

Mundo abierto

PvP

Misiones principales y secundarias

Combate combinado con aventura

Personaje y barco personalizables

Disponible en PC y Xbox

Jugar a un juego de piratas siempre es mejor con amigos, y Sea of Thieves es el título perfecto para conseguirlo. Podrás surcar los bellos mares, excavar en busca de tesoros, resolver acertijos, luchar contra señores esqueleto e incluso enfrentarte a otros piratas en combates navales.

Sea of Thieves se explora mejor en compañía, pero puede disfrutarse en solitario o con hasta tres amigos. En cualquier caso, pasarás horas divirtiéndote en este gran juego de piratas de mundo abierto… ¡solo asegúrate de tener cuidado con los krakens, los barcos fantasma o los megalodones!

Mejor videojuego mundo abierto de piratas: Assassin’s Creed: Black Flag

Características clave

Mundo abierto expansivo

Conoce leyendas históricas de piratas

Juego de piratas muy bien valorado

Combate basado en el sigilo

Más de 20 horas de contenido

Disponible en PC / Consolas

Assassin’s Creed: Black Flag es quizás uno de los juegos de piratas más famosos y populares de la historia, y es un juego imprescindible para aquellos que quieran surcar los mares y ser piratas en busca de tesoros, o incluso si simplemente te gusta la historia que hay detrás de estos forajidos.

Se trata de un título de mundo abierto fantástico y extremadamente extenso, que se convierte en el paraíso de los amantes de los piratas, especialmente cuando se encuentran con personajes de la talla de Barbanegra y Benjamin Hornigold. Esencialmente, en este fantástico título de mundo abierto se plasma la historia y la naturaleza de los piratas tradicionales, todo ello envuelto en la creación de una república sin ley y en intensas batallas navales allá donde vayas.

Mejor juego para móviles de piratas: Tempest: Pirate Action RPG

Características clave

Capitanea tu propio barco

Grandes batallas navales

Personaliza barcos

Opciones PvP

Batalla contra Krakens y Leviatanes

Disponible en dispositivos móviles

Sin duda, Sea of Thieves y Black Flag son fantásticos juegos de piratas, pero no puedes disfrutarlos en cualquier lugar a menos que uses una Nintendo Switch. Así que, para aquellos que prefieren un poco de juego móvil, solo tienes que probar Tempest: Pirate Action RPG.

Como su nombre indica, podrás participar en una inmensa acción pirata, todo ello mientras participas en batallas navales y destruyes fuertes. Es una maravillosa aventura portátil perfecta para cualquier jugador móvil que quiera vivir la vida en los mares.

Mejor juego de piratas de Nintendo Switch: King of Seas

Características clave

Un mundo en constante cambio

Cientos de misiones

NPC divertidos con los que relacionarse

Misiones principales y secundarias

Exploración de mundo abierto

Disponible en PC / Switch / Consola

Si bien es cierto que puedes jugar a Assassin’s Creed: Black Flag en tu Nintendo Switch, el juego está optimizado para consolas y PC, lo que significa que los controles o el diseño pueden fallar un poco. Por eso es tan importante encontrar un gran juego de piratas para Nintendo Switch, también conocido como King of Seas.

Ambientado en un mundo dinámico generado proceduralmente, podrás vivir tus sueños de pirata, mejorando tu barco, navegando por las hermosas aguas, luchando contra enemigos y, por supuesto, saqueando cada trozo de tesoro que encuentres. Este es un fantástico juego de piratas para cualquier plataforma, pero prospera en Nintendo Switch.

Mejor juego de Piratas para PS4 y PS5: Assassin’s Creed Rogue

Características clave

Estilo similar a Black Flag

Mundo abierto

Entorno histórico

Misiones principales y secundarias

Combate basado en el sigilo

Batallas terrestres y marítimas

Disponible en PC / Switch / Consola

Otro fantástico juego pirata de Assassin’s Creed que te llevará en un viaje relativamente corto a través de la vida del templario Shay Patrick Cormac. Esencialmente, aunque juegues con un personaje diferente, esta es una continuación del estilo que vimos en Black Flag, así que, lo más probable es que, si te gustó Black Flag, este también te encantará.

Está lleno de jugabilidad en mundo abierto, horas de contenido y algunos artículos de ropa geniales para vestir de verdad a tu personaje y ser el pirata más guapo del lugar. Por si fuera poco, el juego tiene unos combates geniales, tanto en tierra como en el mar usando un precioso barco, lo que lo convierte en un juego de piratas perfecto para PS4 o PS5.

Mejor juego de piratas para Xbox: GreedFall

Características clave

Incluye elementos mágicos y fantásticos

Historia principal y misiones secundarias

Más de 20 horas de contenido

Opciones románticas

NPCs bien escritos

Disponible en PC y consolas

Puede que GreedFall no sea el típico juego de piratas, pero también es una forma perfecta de adentrarse en escenarios más fantásticos sin dejar de capturar el impresionante estilo y los diseños de la época pirata.

En definitiva, piensa en GreedFall como un título de Witcher pirata, con toda la garra, la magia y el misterio que ves en los juegos de Witcher combinados con las armas, el diseño y la ambientación de la vida de un pirata tradicional. No hace falta decir que, aunque esto puede ser un poco diferente de juegos como Black Flag o Sea of Thieves, una sesión con tu Xbox y GreedFall y entenderás por qué tanto alboroto.

Mejor juego de piratas en PC: Blackwake

Características clave

Mundo abierto

PvP

Combate cuerpo a cuerpo mezclado con combate naval

Multijugador y cooperativo

Mares, cielos y barcos hermosos

Juego duro pero gratificante

Disponible en PC y Mac

Por suerte, para los jugadores de PC, hay montones de fantásticos juegos de piratas de los que disfrutar, pero uno de los mejores es sin duda Blackwake.

Con un funcionamiento y un aspecto muy parecidos a los de Sea of Thieves, Blackwake es la experiencia multijugador menos conocida en la que los barcos son más brutales y los mares más mortíferos. Imagina Sea of Thieves en una dificultad más difícil en la que la única idea es comunicarse eficazmente y destruir otros barcos.