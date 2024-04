Los Sims 4: Cómo mostrar objetos ocultos

Los Sims 4 cuenta con un montón de objetos ocultos a los que solo podemos acceder usando este truco para darle un toque especial a las construcciones que hagamos.

Si alguna vez jugando a Los Sims has querido construir una cafetería o una autocaravana inspirada en Strangerville y no contabas con todos los objetos, no te preocupes porque existe un truco.

Con él desbloqueamos los archivos que están dentro del juego que se usan como atrezzo y, aunque no sean funcionales, quedan genial en nuestra parcelita.

Cómo activar el truco de la depuración en Los Sims 4

Para poder desbloquear los objetos ocultos en Los Sims 4 necesitamos activar la ventana de trucos y ahí ingresar el código. Los pasos son los siguientes:

PC: CTRL + Mayús + C

Mac: Comando + Mayúsculas + C

PlayStation: R1, R2, L1 y L2

Xbox: RB, RT, LB y LT

Cuando salga la barra de texto en la parte superior de la pantalla simplemente tendremos que introducir el código de depuración.

EA

Cómo mostrar objetos ocultos en Los Sims 4

Para mostrar objetos ocultos en Los Sims 4, escribimos bb.showhiddenobjects y bb.showLiveEditObjects en la ventana de trucos. Aunque no salga ningún aviso el truco estará activo. Los objetos aparecerán en la tienda escribiendo “debug” en la barra de búsqueda del menú de construcción.

El primer truco desbloqueará principalmente objetos coleccionables en el mundo como son las rocas. Aunque también podemos encontrar comida, jarrones y libros.

Con el segundo truco, por otro lado, nos dará acceso a más objetos, incluso a los que normalmente no se ven en los mundos iniciales.

Por ejemplo, como se ve en la imagen de arriba, podemos colocar una Estación de Guardabosques en el terreno a pesar de que es un objeto que encontraríamos simplemente como adorno en una zona muy concreta.

Y ya está, esto es todo lo que tienes que saber sobre cómo desbloquear los objetos ocultos dentro de los Sims 4. No dudes en seguir visitándonos para estar al día de las últimas novedades y noticias.